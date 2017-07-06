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15:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэрия Иркутска готова взять на баланс соцобъекты бывшего ИВВАИУ

Соответствующие письма направлены в Минобороны РФ и правительство региона.

Администрация Иркутска готова взять на баланс муниципалитета социальные объекты бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, находящиеся в государственной собственности региона. Соответствующие письма направлялись в министерство обороны РФ, правительство Иркутской области и другие ведомства, рассказала заместитель мэра — руководитель аппарата администрации города Маргарита Ли. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе мэрии.

В частности, в феврале 2015 и январе 2016 годов направлялись обращения в департамент имущественных отношений министерства обороны РФ и в министерство имущественных отношений Иркутской области о готовности администрации города принять в муниципальную собственность объекты жилого и нежилого фонда, инженерной инфраструктуры, дороги, а также земельные участки, расположенные на территории бывшего ИВВАИУ.

«Кадетский корпус, музей, храм — эти объекты важны и городская власть заинтересована в их развитии. При этом особо остро стоит вопрос с жилым фондом, который находится в аварийном состоянии, и где вынуждены жить иркутяне. Однако обращения администрации города о готовности взять на баланс данные объекты во все инстанции не принесли ожидаемого результата», — отметила заммэра.

В апреле 2016 года первый заместитель министра имущественных отношений Иркутской области в своем письме вице-мэру Иркутска пояснил позицию правительства региона: передача объектов имущественного комплекса бывшего ИВВАИУ в муниципальную собственность Иркутска не планируется.

Кроме этого, в соответствии с письмом министра имущественных отношений Иркутской области, в феврале 2017 года в государственную собственность региона передано 53 объекта недвижимости. В планы регионального правительства входит создание на этой базе образовательного комплекса. Точные сроки начала работ не обозначаются, но по этой причине передача объектов в собственность муниципалитета невозможна.

«В настоящий момент на баланс Иркутска передан только детский сад № 4, расположенный на улице Советской. При этом социальный объект отдан без земельного участка, которым распоряжается министерство обороны РФ. Такое положение лишает муниципалитет права выделить бюджетные средства для проведения ремонта здания и, как следствие, эксплуатировать его. В свою очередь и правительство Иркутской области по той же причине не может вести хозяйственную деятельность на территории бывшего ИВВАИУ — земельные участки под всеми объектами на сегодняшний день находятся в федеральной собственности», — рассказала Маргарита Ли.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что после ликвидации ИВВАИУ земля осталась во владении Министерства обороны. Территория заброшена, а проживающие на ней жители остались никому не нужны. Тем временем никто из коммунальных компаний не берет здание на обслуживание. Жители регулярно остаются без воды и тепла. В начале октября 2016 года у них отключили электричество. Отчаявшиеся жильцы написали на крыше общежития обращение «SOS. Путин. Помоги». В скором времени обесточенное общежитие бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища подключили к электросетям. Жильцов.

Также напомним, что спортзал и кафедра аэродинамики и динамики полета сгорели на территории бывшего ИВВАИУ вечером 6 июня. Затем огонь перекинулся на крышу храма святого Дмитрия Донского. Здание выгорело полностью (включая музей, воскресную школу прихода). Само помещение, где находился домовой храм, не выгорело, но полностью залито водой. Благодаря активному и своевременному участию прихожан и священников все святыни храма — Антиминс, Святые Дары, мощевики, а также основная утварь были заблаговременно вынесены. Все экспонаты музея боевой славы сгорели.

Земельный участок будет выделен для строительства храма святого Дмитрия Донского на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного училища. Кроме того, в текущем году завершится процесс передачи земель бывшего училища от министерства обороны РФ правительству Приангарья.

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