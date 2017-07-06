На мэрских выборах в Нижнем Тагиле Носова опередил студент
Чапурин первым подал документы в избирком.
Чапурин первым подал документы в избирком.
Избирательная комиссия Нижнего Тагила приняла документы от первого кандидата на пост главы города. Им оказался учащийся Екатеринбургского
Как пояснил «Уралинформбюро» председатель свердловского реготделения «патриотов» Константин Худяков, Чапурин, возглавляющий общественную организацию «Тагил без ям», уже работает с электоратом. Вероятнее всего, Чапурин, как и на выборах в местную думу в 2012 году, на которых он потерпел фиаско, во главу своей программы поставит дорожные проблемы Нижнего Тагила.
Действующий глава города и явный фаворит всей выборной гонки Сергей Носов, которого ранее ожидаемо поддержала «Единая Россия», пока документы в избирком не сдал.