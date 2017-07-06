На мэрских выборах в Нижнем Тагиле Носова опередил студент

Избирательная комиссия Нижнего Тагила приняла документы от первого кандидата на пост главы города. Им оказался учащийся Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа Никита Чапурин, которого выдвинула партия «Патриоты России».

Как пояснил «Уралинформбюро» председатель свердловского реготделения «патриотов» Константин Худяков, Чапурин, возглавляющий общественную организацию «Тагил без ям», уже работает с электоратом. Вероятнее всего, Чапурин, как и на выборах в местную думу в 2012 году, на которых он потерпел фиаско, во главу своей программы поставит дорожные проблемы Нижнего Тагила.

Действующий глава города и явный фаворит всей выборной гонки Сергей Носов, которого ранее ожидаемо поддержала «Единая Россия», пока документы в избирком не сдал.