Отставки в Крыму не связаны с уголовными делами, заявил Аксенов

Ранее Аксенов сообщил о намерении отправить в отставку трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко.

«Просто на этом этапе смена руководителей позволит дать новый толчок развитию отраслей. Ничего здесь на самом деле нет. К ним нет претензий, я имею в виду связанных с каким-то уголовным преследованием, никаких вопросов. Просто, на мой взгляд, данная перестановка позволит повысить и уровень взаимодействия между ведомствами, и улучшит качество работы, и повысит результативность работы Совета министров», — сказал Аксенов журналистам.

Глава Крыма подчеркнул, что Светлана Бородулина, когда приходила на должность министра топлива и энергетики, изначально говорила, что хочет уйти в бизнес, просто на тот момент она выполняла задачу кризисного менеджера.

«Эти перестановки дадут более эффективную и слаженную работу правительству», — заявил Аксенов.