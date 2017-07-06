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15:04 (мск), источник: РИА Новости

Отставки в Крыму не связаны с уголовными делами, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что кадровые отставки в правительстве республики не связаны с какими-то уголовными преследованиями.

Ранее Аксенов сообщил о намерении отправить в отставку трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко.

Глава Крыма отметил, что главная задача любого руководителя — правильно распределить полномочия тех должностных лиц, которые обладают нужными качествами.

«Просто на этом этапе смена руководителей позволит дать новый толчок развитию отраслей. Ничего здесь на самом деле нет. К ним нет претензий, я имею в виду связанных с каким-то уголовным преследованием, никаких вопросов. Просто, на мой взгляд, данная перестановка позволит повысить и уровень взаимодействия между ведомствами, и улучшит качество работы, и повысит результативность работы Совета министров», — сказал Аксенов журналистам.

Глава Крыма подчеркнул, что Светлана Бородулина, когда приходила на должность министра топлива и энергетики, изначально говорила, что хочет уйти в бизнес, просто на тот момент она выполняла задачу кризисного менеджера.

«Эти перестановки дадут более эффективную и слаженную работу правительству», — заявил Аксенов.

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