Отставки в Крыму не связаны с уголовными делами, заявил Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что кадровые отставки в правительстве республики не связаны с
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что кадровые отставки в правительстве республики не связаны с
Ранее Аксенов сообщил о намерении отправить в отставку трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и
«Просто на этом этапе смена руководителей позволит дать новый толчок развитию отраслей. Ничего здесь на самом деле нет. К ним нет претензий, я имею в виду связанных с
Глава Крыма подчеркнул, что Светлана Бородулина, когда приходила на должность министра топлива и энергетики, изначально говорила, что хочет уйти в бизнес, просто на тот момент она выполняла задачу кризисного менеджера.
«Эти перестановки дадут более эффективную и слаженную работу правительству», — заявил Аксенов.