Трамп назвал поведение России в Восточной Европе дестабилизирующим

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер.

Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России Дональд Трамп

По словам американского лидера, «альянс между Польшей и НАТО носит критический характер для сдерживания конфликтов и для того, чтобы война никогда не разорила вас, и чтобы мир стал более безопасным местом».

«Америка привержена миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе», — заключил Трамп. Выпад Трампа не остался без внимания российских властей. «Мы не согласны с таким подходом», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. После встречи с Дудой Трамп начал публичное выступление в Варшаве. В планах американского президента также участие во встрече лидеров балтийских стран. Предполагается, что Трамп в ходе визита в Польшу обсудит с президентом страны укрепление позиций ВС США на территории страны. Однако в Европе уже не так уверены в благих намерениях администрации американского президента. Визит Трампа в Польшу вызвал озабоченность из-за его стратегии, которая угрожает не объединить Европу, а разделить ее, пишет The Guardian.

Проправительственные польские СМИ уже сравнили визит Трампа с историческим визитом Джона Кеннеди в 1963 году в Западный Берлин.

Однако в Брюсселе и других европейских столицах существует беспокойство, что визит Трампа будет рассматриваться как «как молчаливое одобрение его нападений на демократические институты» и отказ принимать мигрантов по ранее установленным квотам, согласованным его предшественником.

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«После нескольких месяцев своего президентства Трамп уже поставил под угрозу Парижское соглашение по климату, отношения между ЕС и США и НАТО, и теперь он рискует нарушить и без того очень шаткое равновесие в Польше и Восточной Европе», — отметил Джанни Пителла, лидер социалистического блока в Европейском парламенте. В самой Польше к визиту Трампа относятся намного более позитивно. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявлял, что ждет в рамках визита президента США Дональда Трампа в Варшаву заверений в дальнейшем присутствии войск Пентагона в стране с целью защиты от «угроз» России.

По словам министра, Польша ждет защиты США «по времени столько, сколько будет существовать угроза».

Ранее министерство обороны США сообщило о том, что проведет модернизацию своей системы противоракетной обороны Aegis Ashore, которая расположена в польском поселке Редзиково в 250 км от Калининграда. В новом контракте Пентагона говорится о том, что подрядчик Lockheed Martin Overseas спроектирует новые военные объекты и разработает программное обеспечение. Кроме того, сотрудники компании оснастят Aegis Ashore дополнительными боевыми системами.

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В МИД России заявили, что планы Вашингтона по размещению в Польше установок Aegis Ashore, способных запускать крылатые ракеты «Томагавк», являются нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). После визита в Польшу Трамп отправится на саммит G20 в Гамбург, где состоится первая встреча российского и американского президентов. По словам Пескова, Москва рассчитывает на то, что встреча главы государства Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом позволит понять «истинный подход» американского лидера к отношениям с Россией.

Нет, у Кремля по-прежнему тоже нет понимания. Это такая взаимность, я бы сказал, о которой в данном случае можно только сожалеть. Поэтому мы и ждем все первую встречу двух президентов. Дмитрий Песков