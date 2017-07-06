Форум ЕР выдвинул главу омского МЧС в тройку на горсовет

В ходе сегодняшнего форума «Единой России» в библиотеке им. Пушкина начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут официально был выдвинут в тройку лидеров кандидатов в депутаты Омского городского Совета.

«В сложное и переломное время хочется довериться человеку в погонах», — сказал, представляя Корбута, ведущий форума Владимир Мутовкин.

В разговоре с «СуперОмском» Владимир Корбут признался, что уже написал заявление в партию с просьбой выдвинуть его кандидатом в депутаты.

«Я родился и учился в Омске. Хочу, чтобы мой внук не пытался покинуть город. Иду в горсовет, чтобы Омск соответствовал статусу миллионника не только на бумаге», — заявил Корбут.

В случае избрания Корбут выразил готовность оставить службу в МЧС. Напомним, что конференция омского регионального отделения Единой России по выдвижению списка кандидатов пройдет 14 июля. Выборы в Омский городской Совет пройдут 10 сентября.