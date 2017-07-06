В среднем 25 депутатов не присутствуют на пленарных заседаниях Госдумы

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. В среднем 25 депутатов из почти 450 действующих не присутствуют на пленарных заседаниях Госдумы VII созыва. Об этом сообщила в четверг журналистам председатель комитета нижней палаты по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Савастьянова.

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«Комитет по регламенту и организации работы Госдумы в еженедельном режиме рассматривает эти вопросы (посещения депутатами пленарных заседаний — прим. ТАСС). В среднем это примерно 25 депутатов, бывает 42 и 48, которые не присутствуют, не регистрируются, и, соответственно, за них никто не голосует», — сказала она.

Савастьянова напомнила, что такие депутаты в соответствии с регламентом Госдумы не получают за этот день работы зарплату. «У нас нет системы штрафов, депутат просто не получает свою заработную плату за день, который он не был на пленарном заседании», — пояснила политик.

При этом Савастьянова отметила, что у возглавляемого ею комитета, «конечно, есть вопросы по посещению (депутатами пленарных заседаний — прим. ТАСС)». «Нам бы хотелось, чтобы была более успешной внутренняя самоорганизация работы самих фракций», — подчеркнула она.