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15:22 (мск), источник: "Российская газета"

Почему в сибирских регионах не работают законы о тишине

Жители пятиэтажки на улице Химиков отчаялись найти управу на гриль-бар «Дрова», расположенный в десяти метрах от их дома. По ночам в развлекательном заведении грохочет музыка, а подвыпившие посетители дебоширят и устраивают во дворе шумные драки.

Вызывай — не вызывай

Практически ежедневно уставшим от такого соседства горожанам приходится вызывать полицию.

Омички Ольга Супиченко и Алла Янгибаева обратились в Первомайский районный суд с требованием ограничить работу гриль-бара. Экспертиза показала — уровень шума от заведения превышает разрешенные сорок децибел. Суд запретил «Дровам» принимать посетителей после 22:00, однако руководство бара нашло выход из ситуации и зарегистрировало в налоговых органах новое заведение. Теперь днем в здании работает гриль-бар «Дрова», а по ночам соседям не дает спать кафе «Алабай». И привлечь его к ответственности никто не имеет права. Механизм, позволяющий наказывать ночных хулиганов, в Прииртышье не работает.

Региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области» был принят еще в мае 2016 года. В нем четко говорится, что громкого шума не должно быть ночью с 22:00 до 08:00 и днем с 13:00 до 14:00. Тогда горожане восприняли эту новость как обнадеживающую: до принятия закона шумных граждан могли наказать лишь по Кодексу об административных правонарушениях. Вот только штрафы были безобидными (до тысячи рублей), да и работала норма о нарушении санитарно-эпидемиологического благополучия населения неэффективно.

Согласно новому закону, за громкую музыку и шум по ночам омичам грозят штрафы до трех тысяч рублей, а юридическим лицам — до двадцати тысяч рублей.

При повторном нарушении сумма наказания увеличивается. Однако сотрудники полиции до сих пор не имеют права составлять протоколы на нарушителей.

Когда согласья нет

— Для того чтобы закон работал, необходимо заключить соглашение между правительством Омской области и МВД, — сообщил «РГ» заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Омской области Виталий Пасько. — Полицейским должны быть переданы соответствующие должностные полномочия.

Но местные власти не торопятся их делегировать. Поэтому громкая музыка в жилом доме может греметь хоть всю ночь — нарушителю за это ничего не будет.

Между тем, по данным службы участковых, более семидесяти процентов всех заявлений, которые сегодня к ним поступают от омичей, — это как раз жалобы на нарушение покоя. Поводом для разбирательств среди соседей чаще всего становятся ремонт в выходные, громкое топанье сверху по утрам, хлопанье дверями, затянувшиеся до глубокой ночи гулянки, рев сигнализации и многое другое. Горожане сетуют на шум с соседних строек, ночную разгрузку товара в придомовых магазинах и слишком веселые кафе. К примеру, в одно из них полиции приходилось выезжать 300 раз за год.

— В прошлом году нам поступило более шести тысяч заявлений на нарушение закона о тишине, в этом — уже более двух тысяч, — говорит Виталий Пасько.

Впрочем, участковые могут провести с нарушителем лишь воспитательную беседу. Чтобы навести порядок, полицейским приходится выкручиваться и искать сопутствующие нарушения. К примеру, если любитель громкой музыки по ночам был нетрезв, выходил в подъезд и выражался нецензурной бранью, то соседям повезло. Его накажут за мелкое хулиганство в общественном месте.

Не торопятся по закону

К слову сказать, из-за неподписанного соглашения в Омской области не работает и ряд других правовых норм. Полиция не имеет права штрафовать омичей, например, за купание в неположенном месте, срыв афиш, назойливое приставание к гражданам, покрывание стен граффити и другое.

В правительстве Омской области нерасторопность чиновников объясняют пробелами в законодательстве.

Как выяснилось, должностные лица органов исполнительной власти региона не были наделены правом составления протоколов о данных административных правонарушениях, поэтому и не могут их никому делегировать.

— Сам проект соглашения мы подготовили, — сообщил «РГ» заместитель начальника Главного управления региональной безопасности Омской области Михаил Майоров. — В настоящее время он находится на согласовании в министерстве финансов, после этого будет вынесен на рассмотрение Законодательного собрания.

По предварительным данным, на реализацию полномочий МВД по составлению протоколов в регионе необходимо около двух миллионов рублей. Таких денег в бюджете Омской области нет, что и тормозит принятие законопроекта. Между тем только в прошлом году штрафы за нарушение тишины могли бы принести в казну более шести миллионов рублей.

А как у соседей?

Как выяснилось, соглашения с МВД России о передаче полномочий на составление административных протоколов полицейскими смогли заключить власти только двух регионов. На запрос «РГ» в администрации правительства Новосибирской области ответили, что такой документ действует лишь в Оренбургской области и Республике Татарстан. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили: за нарушение тишины не штрафуем. Почему — вопросы не к нам.

Между тем «закон о тишине» Новосибирской области предусматривает штрафы не ниже омских. За шум с 22:00 до 07:00 в будние дни (в выходные и праздничные — до 09:00), а также в обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00, нарушителя спокойствия могли бы наказать на три тысячи рублей.

Если это лицо должностное — на пять тысяч, а если юридическое — на десять тысяч. При повторном нарушении суммы увеличиваются до пяти, десяти и семидесяти тысяч рублей соответственно. А нарушений таких — тысячи, в среднем граждане жалуются на «мучительные децибелы» в правоохранительные органы по десять раз на дню.

Ожидалось, что закон заработает в полную силу с июля прошлого года — именно тогда ждали передачи полномочий. Как отмечал заместитель председателя комитета заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев, «вопросы остались чисто технические».

Однако спустя год технические вопросы не решили и к соглашению так и не пришли. В заксобрании региона считают: полиция должна реагировать на звонки граждан, брать у них объяснения — то есть собирать пакет документов для составления протокола. Протокол же составляет административная комиссия. Она же рассматривает и выносит постановление о привлечении к ответственности. Вот только самых важных данных — сколько нарушителей таким образом удалось оштрафовать — нам не предоставили.

За громкую музыку — расстрел?

Между тем шум нередко становится причиной самых жестоких конфликтов.

Несколько месяцев назад в городе Обь Новосибирской области завершился суд над 54-летним Михаилом Максимцовым, который ранил семилетнюю девочку и работника школы из пневматической винтовки. Мужчина был осужден на полтора года условно. ЧП произошло 3 июня прошлого года, в день открытия летнего лагеря в обской школе N 27. Она располагается неподалеку от садового участка гражданина Максимцова. Для детей был организован праздник.

Отдыхавший на даче Максимцов не выдержал громкой музыки и решил расстрелять музыкальную колонку, которая стояла во дворе школы. Принеся из садового домика «воздушку», он не менее семи раз выстрелил в сторону аудиосистемы. В итоге он попал в первоклассницу, работника школы, повредил две припаркованных здесь же машины, разбил стекло на втором этаже образовательного учреждения. В колонку он не попал. Однако своего добился — дети были срочно эвакуированы.

Дачника с ружьем вычислили быстро, и было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Девочка получила ранение. Так что суд взыскал с Максимцова возмещение морального вреда — сорок тысяч рублей.

Кстати.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает рекомендуемый уровень ночного шума, допустимого в городской среде, до сорока децибел. Днем этот показатель поднимается до пятидесяти децибел. Более высокий уровень шума уже опасен для человека. Длительное воздействие шума уровнем в 100 децибел может лишить слуха. Для сравнения: на этом уровне ревут двигатели реактивного самолета. Прибавьте к этому еще 50 децибел и получите смертельную для человека «дозу» шума.

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