Почему в сибирских регионах не работают законы о тишине
Жители пятиэтажки на улице Химиков отчаялись найти управу на
Жители пятиэтажки на улице Химиков отчаялись найти управу на
Вызывай — не вызывай
Практически ежедневно уставшим от такого соседства горожанам приходится вызывать полицию.
Омички Ольга Супиченко и Алла Янгибаева обратились в Первомайский районный суд с требованием ограничить работу
Региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области» был принят еще в мае 2016 года. В нем четко говорится, что громкого шума не должно быть ночью с 22:00 до 08:00 и днем с 13:00 до 14:00. Тогда горожане восприняли эту новость как обнадеживающую: до принятия закона шумных граждан могли наказать лишь по Кодексу об административных правонарушениях. Вот только штрафы были безобидными (до тысячи рублей), да и работала норма о нарушении
При повторном нарушении сумма наказания увеличивается. Однако сотрудники полиции до сих пор не имеют права составлять протоколы на нарушителей.
Когда согласья нет
— Для того чтобы закон работал, необходимо заключить соглашение между правительством Омской области и МВД, — сообщил «РГ» заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Омской области Виталий Пасько. — Полицейским должны быть переданы соответствующие должностные полномочия.
Но местные власти не торопятся их делегировать. Поэтому громкая музыка в жилом доме может греметь хоть всю ночь — нарушителю за это ничего не будет.
Между тем, по данным службы участковых, более семидесяти процентов всех заявлений, которые сегодня к ним поступают от омичей, — это как раз жалобы на нарушение покоя. Поводом для разбирательств среди соседей чаще всего становятся ремонт в выходные, громкое топанье сверху по утрам, хлопанье дверями, затянувшиеся до глубокой ночи гулянки, рев сигнализации и многое другое. Горожане сетуют на шум с соседних строек, ночную разгрузку товара в придомовых магазинах и слишком веселые кафе. К примеру, в одно из них полиции приходилось выезжать 300 раз за год.
— В прошлом году нам поступило более шести тысяч заявлений на нарушение закона о тишине, в этом — уже более двух тысяч, — говорит Виталий Пасько.
Впрочем, участковые могут провести с нарушителем лишь воспитательную беседу. Чтобы навести порядок, полицейским приходится выкручиваться и искать сопутствующие нарушения. К примеру, если любитель громкой музыки по ночам был нетрезв, выходил в подъезд и выражался нецензурной бранью, то соседям повезло. Его накажут за мелкое хулиганство в общественном месте.
Не торопятся по закону
К слову сказать,
Как выяснилось, должностные лица органов исполнительной власти региона не были наделены правом составления протоколов о данных административных правонарушениях, поэтому и не могут их никому делегировать.
— Сам проект соглашения мы подготовили, — сообщил «РГ» заместитель начальника Главного управления региональной безопасности Омской области Михаил Майоров. — В настоящее время он находится на согласовании в министерстве финансов, после этого будет вынесен на рассмотрение Законодательного собрания.
По предварительным данным, на реализацию полномочий МВД по составлению протоколов в регионе необходимо около двух миллионов рублей. Таких денег в бюджете Омской области нет, что и тормозит принятие законопроекта. Между тем только в прошлом году штрафы за нарушение тишины могли бы принести в казну более шести миллионов рублей.
А как у соседей?
Как выяснилось, соглашения с МВД России о передаче полномочий на составление административных протоколов полицейскими смогли заключить власти только двух регионов. На запрос «РГ» в администрации правительства Новосибирской области ответили, что такой документ действует лишь в Оренбургской области и Республике Татарстан. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили: за нарушение тишины не штрафуем. Почему — вопросы не к нам.
Если это лицо должностное — на пять тысяч, а если юридическое — на десять тысяч. При повторном нарушении суммы увеличиваются до пяти, десяти и семидесяти тысяч рублей соответственно. А нарушений таких — тысячи, в среднем граждане жалуются на «мучительные децибелы» в правоохранительные органы по десять раз на дню.
Ожидалось, что закон заработает в полную силу с июля прошлого года — именно тогда ждали передачи полномочий. Как отмечал заместитель председателя комитета заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев, «вопросы остались чисто технические».
Однако спустя год технические вопросы не решили и к соглашению так и не пришли. В заксобрании региона считают: полиция должна реагировать на звонки граждан, брать у них объяснения — то есть собирать пакет документов для составления протокола. Протокол же составляет административная комиссия. Она же рассматривает и выносит постановление о привлечении к ответственности. Вот только самых важных данных — сколько нарушителей таким образом удалось оштрафовать — нам не предоставили.
За громкую музыку — расстрел?
Между тем шум нередко становится причиной самых жестоких конфликтов.
Несколько месяцев назад в городе Обь Новосибирской области завершился суд над 54-летним Михаилом Максимцовым, который ранил семилетнюю девочку и работника школы из пневматической винтовки. Мужчина был осужден на полтора года условно. ЧП произошло 3 июня прошлого года, в день открытия летнего лагеря в обской школе N 27. Она располагается неподалеку от садового участка гражданина Максимцова. Для детей был организован праздник.
Отдыхавший на даче Максимцов не выдержал громкой музыки и решил расстрелять музыкальную колонку, которая стояла во дворе школы. Принеся из садового домика «воздушку», он не менее семи раз выстрелил в сторону аудиосистемы. В итоге он попал в первоклассницу, работника школы, повредил две припаркованных здесь же машины, разбил стекло на втором этаже образовательного учреждения. В колонку он не попал. Однако своего добился — дети были срочно эвакуированы.
Дачника с ружьем вычислили быстро, и было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Девочка получила ранение. Так что суд взыскал с Максимцова возмещение морального вреда — сорок тысяч рублей.
Кстати.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает рекомендуемый уровень ночного шума, допустимого в городской среде, до сорока децибел. Днем этот показатель поднимается до пятидесяти децибел. Более высокий уровень шума уже опасен для человека. Длительное воздействие шума уровнем в 100 децибел может лишить слуха. Для сравнения: на этом уровне ревут двигатели реактивного самолета. Прибавьте к этому еще 50 децибел и получите смертельную для человека «дозу» шума.