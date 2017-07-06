Почему в сибирских регионах не работают законы о тишине

Вызывай — не вызывай Практически ежедневно уставшим от такого соседства горожанам приходится вызывать полицию. Омички Ольга Супиченко и Алла Янгибаева обратились в Первомайский районный суд с требованием ограничить работу гриль-бара. Экспертиза показала — уровень шума от заведения превышает разрешенные сорок децибел. Суд запретил «Дровам» принимать посетителей после 22:00, однако руководство бара нашло выход из ситуации и зарегистрировало в налоговых органах новое заведение. Теперь днем в здании работает гриль-бар «Дрова», а по ночам соседям не дает спать кафе «Алабай». И привлечь его к ответственности никто не имеет права. Механизм, позволяющий наказывать ночных хулиганов, в Прииртышье не работает. Региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области» был принят еще в мае 2016 года. В нем четко говорится, что громкого шума не должно быть ночью с 22:00 до 08:00 и днем с 13:00 до 14:00. Тогда горожане восприняли эту новость как обнадеживающую: до принятия закона шумных граждан могли наказать лишь по Кодексу об административных правонарушениях. Вот только штрафы были безобидными (до тысячи рублей), да и работала норма о нарушении санитарно-эпидемиологического благополучия населения неэффективно.

Согласно новому закону, за громкую музыку и шум по ночам омичам грозят штрафы до трех тысяч рублей, а юридическим лицам — до двадцати тысяч рублей.

При повторном нарушении сумма наказания увеличивается. Однако сотрудники полиции до сих пор не имеют права составлять протоколы на нарушителей. Когда согласья нет — Для того чтобы закон работал, необходимо заключить соглашение между правительством Омской области и МВД, — сообщил «РГ» заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Омской области Виталий Пасько. — Полицейским должны быть переданы соответствующие должностные полномочия. Но местные власти не торопятся их делегировать. Поэтому громкая музыка в жилом доме может греметь хоть всю ночь — нарушителю за это ничего не будет. Между тем, по данным службы участковых, более семидесяти процентов всех заявлений, которые сегодня к ним поступают от омичей, — это как раз жалобы на нарушение покоя. Поводом для разбирательств среди соседей чаще всего становятся ремонт в выходные, громкое топанье сверху по утрам, хлопанье дверями, затянувшиеся до глубокой ночи гулянки, рев сигнализации и многое другое. Горожане сетуют на шум с соседних строек, ночную разгрузку товара в придомовых магазинах и слишком веселые кафе. К примеру, в одно из них полиции приходилось выезжать 300 раз за год. — В прошлом году нам поступило более шести тысяч заявлений на нарушение закона о тишине, в этом — уже более двух тысяч, — говорит Виталий Пасько. Впрочем, участковые могут провести с нарушителем лишь воспитательную беседу. Чтобы навести порядок, полицейским приходится выкручиваться и искать сопутствующие нарушения. К примеру, если любитель громкой музыки по ночам был нетрезв, выходил в подъезд и выражался нецензурной бранью, то соседям повезло. Его накажут за мелкое хулиганство в общественном месте. Не торопятся по закону К слову сказать, из-за неподписанного соглашения в Омской области не работает и ряд других правовых норм. Полиция не имеет права штрафовать омичей, например, за купание в неположенном месте, срыв афиш, назойливое приставание к гражданам, покрывание стен граффити и другое.

В правительстве Омской области нерасторопность чиновников объясняют пробелами в законодательстве.

Как выяснилось, должностные лица органов исполнительной власти региона не были наделены правом составления протоколов о данных административных правонарушениях, поэтому и не могут их никому делегировать. — Сам проект соглашения мы подготовили, — сообщил «РГ» заместитель начальника Главного управления региональной безопасности Омской области Михаил Майоров. — В настоящее время он находится на согласовании в министерстве финансов, после этого будет вынесен на рассмотрение Законодательного собрания. По предварительным данным, на реализацию полномочий МВД по составлению протоколов в регионе необходимо около двух миллионов рублей. Таких денег в бюджете Омской области нет, что и тормозит принятие законопроекта. Между тем только в прошлом году штрафы за нарушение тишины могли бы принести в казну более шести миллионов рублей. А как у соседей? Как выяснилось, соглашения с МВД России о передаче полномочий на составление административных протоколов полицейскими смогли заключить власти только двух регионов. На запрос «РГ» в администрации правительства Новосибирской области ответили, что такой документ действует лишь в Оренбургской области и Республике Татарстан. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили: за нарушение тишины не штрафуем. Почему — вопросы не к нам.

Между тем «закон о тишине» Новосибирской области предусматривает штрафы не ниже омских. За шум с 22:00 до 07:00 в будние дни (в выходные и праздничные — до 09:00), а также в обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00, нарушителя спокойствия могли бы наказать на три тысячи рублей.