Беларусь отказала России в поддержке по резолюции Украины на сессии ПА ОБСЕ
Беларусь не поддержала Россию в требовании снять с повестки дня резолюцию Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности.
Беларусь не поддержала Россию в требовании снять с повестки дня резолюцию Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности.
На сессии ПА ОБСЕ, которая проходит в Минске, Украина выдвинула проект резолюции «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». Резолюция содержит 36 пунктов и ни один из них не понравился представителям России, которые потребовали снять резолюцию с повестки сессии.
«У нас найдется 136 пунктов, которые доказывают нелегитимность и абсолютную невозможность сотрудничества с нынешними киевскими властями, которые ведут гражданскую войну в отношении своего мирного населения, в том числе и русских», — заявил глава российской делегации,
Однако позиция не нашла поддержки в большинстве
Между тем, в проекте украинской резолюции, открыто говорится, что «определенные районы Донецкой и Луганской областей» находятся под контролем «русских гибридных сил», чего Москва категорически не признает.
Вопрос Крыма также достаточно неприятно отражен в документе для России, где она названа «оккупирующей державой».
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.