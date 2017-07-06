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16:38 (мск), источник: Ежедневник.by

Путин уволил сразу восемь высокопоставленных генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому своих должностей лишились восемь высокопоставленных чинов МВД, МЧС и ФСИН.

Источник: Ежедневник.by

Своего поста лишился глава контрольно-ревизионного управления МВД России, генерал-майор Евгений Барикаев. В 2015 году вольное сетевое общество «Диссернет» нашло в его диссертации «Управление предпринимательскими рисками в системе экономического обеспечения национальной безопасности: теоретический аспект» некорректные заимствования. Диссертацию Барикаев защитил в 2006 году, пишет РБК.

Также пост, согласно указу Путина, покинул руководитель прокуратуры Бурятии Валерий Петров. Это произошло в связи с назначением его главным военным прокурором.

Помимо этого своей должности лишился первый заместитель главного судебного пристава России Сергей Сазанов. Прежде, в середине февраля, после того, как экс-глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков был переведен с поста директора службы на должность временно исполняющего обязанности главы Карелии, он был одним из главных кандидатов на эту должность.

Также уволены были первый заместитель начальника следственного департамента МВД Юрий Шинин, начальник управления МВД по Кемеровской области Юрий Ларионов, его заместитель Владимир Шепель, министр внутренних дел Республики Тыва Александр Лобанов, первый заместитель главного управления МВД на транспорте Андрей Андреев, начальник управления МЧС по Свердловской области Андрей Заленский, начальник управления ФСИН по Ростовской области Сергей Смирнов.

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