Путин уволил сразу восемь высокопоставленных генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому своих должностей лишились восемь высокопоставленных чинов МВД, МЧС и ФСИН.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому своих должностей лишились восемь высокопоставленных чинов МВД, МЧС и ФСИН.
Своего поста лишился глава
Также пост, согласно указу Путина, покинул руководитель прокуратуры Бурятии Валерий Петров. Это произошло в связи с назначением его главным военным прокурором.
Помимо этого своей должности лишился первый заместитель главного судебного пристава России Сергей Сазанов. Прежде, в середине февраля, после того, как
Также уволены были первый заместитель начальника следственного департамента МВД Юрий Шинин, начальник управления МВД по Кемеровской области Юрий Ларионов, его заместитель Владимир Шепель, министр внутренних дел Республики Тыва Александр Лобанов, первый заместитель главного управления МВД на транспорте Андрей Андреев, начальник управления МЧС по Свердловской области Андрей Заленский, начальник управления ФСИН по Ростовской области Сергей Смирнов.