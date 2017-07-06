Путин уволил сразу восемь высокопоставленных генералов

Источник: Ежедневник.by

Своего поста лишился глава контрольно-ревизионного управления МВД России, генерал-майор Евгений Барикаев. В 2015 году вольное сетевое общество «Диссернет» нашло в его диссертации «Управление предпринимательскими рисками в системе экономического обеспечения национальной безопасности: теоретический аспект» некорректные заимствования. Диссертацию Барикаев защитил в 2006 году, пишет РБК.

Также пост, согласно указу Путина, покинул руководитель прокуратуры Бурятии Валерий Петров. Это произошло в связи с назначением его главным военным прокурором.

Помимо этого своей должности лишился первый заместитель главного судебного пристава России Сергей Сазанов. Прежде, в середине февраля, после того, как экс-глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков был переведен с поста директора службы на должность временно исполняющего обязанности главы Карелии, он был одним из главных кандидатов на эту должность.