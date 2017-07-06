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16:15 (мск), источник: РБК

Европарламент призвал приостановить переговоры с Турцией о членстве в ЕС

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС до тех пор, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу.

Источник: AP 2017

Об этом говорится в пресс-релизе организации по итогам пленарной сессии в Страсбурге, опубликованном на сайте ЕП.

Документ поддержали 477 депутатов, 64 проголосовали против, 97 воздержались.

Депутаты ЕП обеспокоены, что Анкара «отступает от верховенства закона, прав человека, свободы слова и борьбы с коррупцией». Кроме того, в сообщении подчеркивается, что если турецкие власти повторно введут в стране смертную казнь, то это приведет к приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

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При этом в резолюции отмечается, что, несмотря на политику турецких властей, Анкара является важным партнером ЕС.

«Резолюция также признает, что хорошие отношений между Евросоюзом и Турцией, важны, и поддерживает конструктивный и открытый диалог, имеющий ключевое значение для решения общих задач, таких как миграция, безопасность или терроризм», — говорится в сообщении.

В апреле президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что Анкара собирается пересмотреть свою позицию по вопросу о вступлении в Евросоюз. Он рассказал о намерении вынести этот вопрос на всеобщий референдум, так как, по мнению турецкого президента, «дальнейшее ожидание может быть бессмысленно».

При этом Эрдоган подчеркнул, что Анкара не отказывается от переговоров с ЕС, несмотря на то, что европейские лидеры «держат Турцию в дверях».

Турция ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 2005 года. Брюссель и Анкара подписали соглашение об ассоциации еще в 1963 году. После попытки госпереворота в Турции в 2016 году Европарламент принял резолюцию (носящую рекомендательный характер) о приостановке переговоров о членстве страны в ЕС. Таким образом, евродепутаты отреагировали на жесткие, по их мнению, меры турецких политиков против сторонников смены власти.

После конституционного референдума, прошедшего в Турции 16 апреля, Эрдоган заявил о возможности возвращения смертной казни в стране. Однако именно отмена этого вида наказания стала одним из результатов политики Анкары, направленной на вступление в ЕС.

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