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16:18 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани краевые депутаты разрабатывают закон о джиппинге

Проект уже прошел первое чтение, и теперь специалисты обсуждают доработки.

Десять лет назад водителей автомобилей повышенной проходимости обязывали получать лицензии, но затем процедуру упразднили — требовалось лишь оформиться в качестве индивидуального предпринимателя и купить автомобиль. О том, что такое джиппинг, какие маршруты и скорости популярны у туристов на Кубани, как сферу контролируют сейчас, кто отвечает за безопасность людей на горных серпантинах и кто останется в этом экстремальном бизнесе после принятия закона, рассказывает Максим Емельянов.

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