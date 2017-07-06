На Кубани краевые депутаты разрабатывают закон о джиппинге

Десять лет назад водителей автомобилей повышенной проходимости обязывали получать лицензии, но затем процедуру упразднили — требовалось лишь оформиться в качестве индивидуального предпринимателя и купить автомобиль. О том, что такое джиппинг, какие маршруты и скорости популярны у туристов на Кубани, как сферу контролируют сейчас, кто отвечает за безопасность людей на горных серпантинах и кто останется в этом экстремальном бизнесе после принятия закона, рассказывает Максим Емельянов.