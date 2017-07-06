Рустам Минниханов подписал указ о проведении в Казани VI съезда Всемирного конгресса татар

В состав организационного комитета включены Председатель Госсовета РТ, председатель оргкомитета Фарид Мухаметшин, руководитель Аппарата Президента РТ, зампредседателя оргкомитета Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ, заместитель председателя оргкомитета Шамиль Гафаров, председатель Исполкома Всемирного конгресса татар, заместитель председателя оргкомитета Ринат Закиров, гендиректор телерадиокомпании «Новый Век», член бюро исполкома ВКТ Ильшат Аминов, заместитель Премьер-министра РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев, министр здравоохранения РТ Адель Вафин, представитель МИД РФ в Казани Радик Вахитов, министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, ректор КФУ Ильшат Гафуров, председатель Федеральной национально-культурной автономии татар, председатель Комитета Госдумы ФС РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, глава Кукморского района Сергей Димитриев, гендиректор холдинговой компании «Ак Барс», председатель общественной организации кряшен РТ Иван Егоров, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов, глава Тюлячинского района Ильдус Зарипов, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Альберт Каримов, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Сабинского района Раис Минниханов, замначальника полиции (по охране общественного порядка) МВД по РТ Фяргат Мухаметзянов, начальник Управления культуры и развития языков народов РТ Аппарата Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина, глава Арского района Ильшат Нуриев, заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, заместитель руководителя Аппарата Президента РТ — руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, заместитель Премьер-министра РТ — министр образования науки Энгель Фаттахов, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, заместитель Премьер-министра РТ — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов.