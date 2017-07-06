Избирком Ростовской области выбрал нового председателя

Источник: ИА REGNUM

В новый состав были назначены 14 человек, семь из которых определил донской губернатор Василий Голубев, ещё семь — депутатами областного Заксобрания. Как и предполагалось, обошлось без интриги. Председателем избиркома стал Андрей Буров, чью кандидатуру предложил ЦИК, передает ИА REGNUM.

Напомним, предшественник Бурова — Сергей Юсов — занимал пост с 1995 года. В июне этого года председатель Центризбиркома России Элла Памфилова отметила, что «необходимо влить свежую кровь», устранить все отмеченные в работе недостатки и вывести организацию выборов на качественно новый уровень. Это решил учесть Юсов и принял решение не избираться на новый срок.

Экс-чиновник донского правительства до избрания занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Региональная корпорация развития». А с 2012 по 2014 год занимал кабинет министра внутренней и информационной политики донского региона. После его ухода ведомство было упразднено.