Избирком Ростовской области выбрал нового председателя
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В новый состав были назначены 14 человек, семь из которых определил донской губернатор Василий Голубев, ещё семь — депутатами областного Заксобрания. Как и предполагалось, обошлось без интриги. Председателем избиркома стал Андрей Буров, чью кандидатуру предложил ЦИК, передает ИА REGNUM.
Напомним, предшественник Бурова — Сергей Юсов — занимал пост с 1995 года. В июне этого года председатель Центризбиркома России Элла Памфилова отметила, что «необходимо влить свежую кровь», устранить все отмеченные в работе недостатки и вывести организацию выборов на качественно новый уровень. Это решил учесть Юсов и принял решение не избираться на новый срок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Госдумы РФ на Дону в 2016 году были омрачены скандалом. Вынесен приговор трем членам избирательной комиссии № 1958 Пролетарского района и наблюдателю, которые попались на вбросе бюллетеней в сентябре прошлого года. Совершенное правонарушение судьи оценили штрафом в размере от 250 до 350 тыс. рублей.