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17:09 (мск), источник: ИА REGNUM

Избирком Ростовской области выбрал нового председателя

В Ростове-на-Дону 6 июля состоялось первое заседание избирательной комиссии региона шестого состава.

Источник: ИА REGNUM

В новый состав были назначены 14 человек, семь из которых определил донской губернатор Василий Голубев, ещё семь — депутатами областного Заксобрания. Как и предполагалось, обошлось без интриги. Председателем избиркома стал Андрей Буров, чью кандидатуру предложил ЦИК, передает ИА REGNUM.

Напомним, предшественник Бурова — Сергей Юсов — занимал пост с 1995 года. В июне этого года председатель Центризбиркома России Элла Памфилова отметила, что «необходимо влить свежую кровь», устранить все отмеченные в работе недостатки и вывести организацию выборов на качественно новый уровень. Это решил учесть Юсов и принял решение не избираться на новый срок.

Экс-чиновник донского правительства до избрания занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Региональная корпорация развития». А с 2012 по 2014 год занимал кабинет министра внутренней и информационной политики донского региона. После его ухода ведомство было упразднено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Госдумы РФ на Дону в 2016 году были омрачены скандалом. Вынесен приговор трем членам избирательной комиссии № 1958 Пролетарского района и наблюдателю, которые попались на вбросе бюллетеней в сентябре прошлого года. Совершенное правонарушение судьи оценили штрафом в размере от 250 до 350 тыс. рублей.

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