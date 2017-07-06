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17:07 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Президент Татарстана принял участие в работе VII Московского урбанистического форума

(Город Казань KZN.RU, 6 июля). Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в работе седьмого Московского урбанистического форума («Moscow Urban Forum 2017»).

Форум проходит с 6 по 12 июля в 75-м павильоне ВДНХ (Москва). В числе участников форума — главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, главы администраций районов Казани и другие.

Открылось мероприятие пленарным заседанием «Эпоха агломераций. Новая карта мира». Участников заседания приветствовали мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Открывая форум, Сергей Собянин зачитал участникам и делегатам приветствие Президента РФ Владимира Путина. В частности, Президент России выразил уверенность, что участники Московского урбанистического форума предложат перспективные идеи, которые могут быть использованы в дальнейшем при развитии крупнейшей московской агломерации.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем выступлении отметил, что урбанизация является позитивным и необратимым трендом. Искусственное ограничение развития мегаполисов приведет к общим потерям, снижению темпов развития экономики в целом. При этом, по мнению Сергея Собянина, необходимо укреплять связи между мегаполисами и менее урбанизированными регионам.

«Moscow Urban Forum» — большая лаборатория по выработке ответов на вызовы, которые стоят перед крупными городами, подчеркнул мэр столицы. Нынешний форум должен помочь сформулировать содержательные выводы и практические рекомендации, которые помогут развивать город, выяснить, какая модель развития агломерации подходит для Москвы, подчеркнул С. Собянин.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак в своем выступлении остановился на двух масштабных проектах, реализуемых Правительством РФ, которые имеют непосредственное отношению к развитию агломераций в России.

Основы региональной политики, посвященные разработке стратегии пространственного развития России, нацелены на то, чтобы определить перспективы каждого субъекта. Необходимо увеличить количество точек экономического роста и притяжения в России, считает Дмитрий Козак. На создание социальной и производственной инфраструктуры по всей стране уже выделено 5 трлн рублей.

Другой мегапроект направлен на создание в России комфортной городской среды. В ходе реализации проекта будет проведена полная ревизия городского пространства. Эффективное функционирование агломераций невозможно без развития цифровой экономики и создания «Умного города». Дискуссии на МУФ помогут обогатиться новыми идеями и практическими решениями, считает Дмитрий Козак.

Одной из ведущих площадок для обсуждения развития городских агломераций назвал Московский урбанистический форум министр экономического развития России Максим Орешкин. По его мнению, необходимо включать в орбиту растущих агломераций больше людей, дополнительные связи, улучшать качество транспортной инфраструктуры. Это позволит обеспечить простой и удобный доступ людей к благам агломераций.

Подводя итоги пленарного заседания, Сергей Собянин отметил, что роль крупных городов и агломераций будет расти в высокой динамике, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Стоит отметить, что Московский урбанистический форум — «Moscow Urban Forum» проводится ежегодно с 2011 года при поддержке Правительства Москвы и по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Форум этого года впервые проходит на ВДНХ (павильон № 75) и является самым масштабным за свою семилетнюю историю. Тема MUF 2017 — «Эпоха Агломераций. Новая карта мира».

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