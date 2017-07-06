Лукашенко не согласен, что в отношениях с США наступает кризис

Источник: Sputnik.by

В четверг белорусский лидер провел встречу с делегацией Конгресса США, которая прибыла в Минск для участия в летней сессии ПА ОБСЕ.

«Некоторые наши недоброжелатели говорят о том, что нормализация “выдохлась”, что в наших отношениях с США вновь наступает период кризиса. Я не согласен: кризиса никакого нет. Но дефицит идей присутствует. Поэтому наша сегодняшняя встреча очень важна для поддержания даже той динамики, которая когда-то была наработана», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что Минску известны все ожидания Вашингтона в области прав человека, демократии и других вопросов. Глава государства заявил о готовности их обсуждать на любой площадке. По словам президента, он готов выслушать любые замечания и идеи по любой тематике. Лукашенко также выступил с предложением подумать над тем, как стороны могли бы придать белорусско-американским отношениям большую активность.

«Необходимо в конструктивном ключе продолжать вести начатый с американской стороной диалог по чувствительным темам. Время показало, что это эффективный механизм сближения позиций, устранения существующих между нашими странами разногласий», — добавил он.

От взаимных претензий и требований, уверен Лукашенко, нужно уходить, двигаться вперед. «Следует научиться воспринимать происходящее в наших странах в широком региональном и глобальном контекстах. Конечно, это непросто делать, но мы должны ставить перед собой именно конструктивные цели», — заявил белорусский лидер.