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17:03 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко не согласен, что в отношениях с США наступает кризис

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко не согласен с утверждением, что в отношениях Минска и Вашингтона наступает период кризиса, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

В четверг белорусский лидер провел встречу с делегацией Конгресса США, которая прибыла в Минск для участия в летней сессии ПА ОБСЕ.

«Некоторые наши недоброжелатели говорят о том, что нормализация “выдохлась”, что в наших отношениях с США вновь наступает период кризиса. Я не согласен: кризиса никакого нет. Но дефицит идей присутствует. Поэтому наша сегодняшняя встреча очень важна для поддержания даже той динамики, которая когда-то была наработана», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что Минску известны все ожидания Вашингтона в области прав человека, демократии и других вопросов. Глава государства заявил о готовности их обсуждать на любой площадке. По словам президента, он готов выслушать любые замечания и идеи по любой тематике. Лукашенко также выступил с предложением подумать над тем, как стороны могли бы придать белорусско-американским отношениям большую активность.

«Необходимо в конструктивном ключе продолжать вести начатый с американской стороной диалог по чувствительным темам. Время показало, что это эффективный механизм сближения позиций, устранения существующих между нашими странами разногласий», — добавил он.

От взаимных претензий и требований, уверен Лукашенко, нужно уходить, двигаться вперед. «Следует научиться воспринимать происходящее в наших странах в широком региональном и глобальном контекстах. Конечно, это непросто делать, но мы должны ставить перед собой именно конструктивные цели», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова выслушать любые предложения и замечания, даже аргументированную критику со стороны Штатов. В свою очередь белорусская сторона будет весьма откровенна в отношении своей позиции по США.

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