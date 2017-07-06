Прокуратура наказала за внеплановую проверку сотрудника министерства

За проведение внеплановой проверки общества с ограниченной ответственностью «ХХI век» при отсутствии оснований для ее проведения привлечен к ответственности сотрудник регионального министерства социально-демографической и семейной политики, сообщает прокуратура Самарской области.

Как установило надзорное ведомство, распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки было вынесено министром 17 мая 2016 года, после поступившей от гражданина жалобы на отсутствия поручней у магазина «ХХI век» в Самаре, что, по мнению заявителя, могло привести к травмированию людей.

Министерство, не согласовав с областной прокуратурой, провело проверку по факту нарушения прав потребителей, хотя отсутствие поручня не является товаром, работой или услугой, которые заявитель намеревался приобрести, и, следовательно, права потребителя не были нарушены, поэтому внеплановая проверка не могла проводиться по вышеуказанным основаниям.

В связи с этим прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении главного специалиста территориального отдела Самарского округа министерства социально-демографической и семейной политики Хохлова А. А.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 9 Кировского района Самары виновное должностное лицо оштрафовано.