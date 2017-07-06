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18:01 (мск), источник: Telegraf.by

«Очаровал и покорил всех»: опубликовано первое селфи с Лукашенко

5 июля в Instagram появилось первое «официальное» селфи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Источник: Telegraf.by

Фотографию, которая успела наделать шума в интернете, сделала дочка белорусского бизнесмена Игоря Рачицкого Виктория Рачицкая-Кариллет, которая участвовала в минской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в составе делегации Австрии.

«Селфи с президентом! Он самый лучший! Очаровал и покорил всех!» — подписала снимок блогерша Miss Victoria (vikki_by).

Это первый подобный снимок с президентом Беларуси, опубликованный в интернете.

За короткий промежуток времени селфи с Александром Лукашенко набрало более 580 лайков и восторженных комментариев.

Вскоре пользовательница Instagram сделала свой профиль закрытым.

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