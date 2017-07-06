«Очаровал и покорил всех»: опубликовано первое селфи с Лукашенко
5 июля в Instagram появилось первое «официальное» селфи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
5 июля в Instagram появилось первое «официальное» селфи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Фотографию, которая успела наделать шума в интернете, сделала дочка белорусского бизнесмена Игоря Рачицкого Виктория
«Селфи с президентом! Он самый лучший! Очаровал и покорил всех!» — подписала снимок блогерша Miss Victoria (vikki_by).
Это первый подобный снимок с президентом Беларуси, опубликованный в интернете.
За короткий промежуток времени селфи с Александром Лукашенко набрало более 580 лайков и восторженных комментариев.
Вскоре пользовательница Instagram сделала свой профиль закрытым.