«Очаровал и покорил всех»: опубликовано первое селфи с Лукашенко

Источник: Telegraf.by

Фотографию, которая успела наделать шума в интернете, сделала дочка белорусского бизнесмена Игоря Рачицкого Виктория Рачицкая-Кариллет, которая участвовала в минской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в составе делегации Австрии.

«Селфи с президентом! Он самый лучший! Очаровал и покорил всех!» — подписала снимок блогерша Miss Victoria (vikki_by).

Это первый подобный снимок с президентом Беларуси, опубликованный в интернете.

За короткий промежуток времени селфи с Александром Лукашенко набрало более 580 лайков и восторженных комментариев.