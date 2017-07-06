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17:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Минюст определил признаки самозанятых

Министерство юстиции России разработало законопроект, определяющий признаки самозанятых граждан. Согласно документу, самозанятые не должны быть индивидуальными предпринимателями и обязаны будут встать на налоговый учет. Всего в России насчитывается от 15 до 22 миллионов самозанятых граждан.

Источник: Reuters

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как предлагает Минюст, самозанятыми должны считаться «физические лица, самостоятельно осуществляющие на свой риск направленную на систематическое получение прибыли деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на личном трудовом участии, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору».

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При этом граждане должны быть старше 16 лет и не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. О своей деятельности они обязаны будут уведомить налоговый орган.

В Минюсте пояснили, что после принятия предложенного законопроекта потребуется внести изменения в Налоговый кодекс, Трудовой кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты.

На данном этапе проводятся общественные обсуждения документа.

С 2017 года вступил в силу закон о двухлетних налоговых каникулах для самозанятых, которые встали на учет в налоговые органы. Норма распространяется на домработниц, репетиторов, сиделок и нянь. По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, за первые три месяца действия закона в налоговой службе зарегистрировались всего 40 человек.

По оценке председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, сегодня в России от 15 до 22 миллионов самозанятых.

Комментарии
6
Олег Михайлов
Предлагается перейти из разряда самозанятых в разряд самоубийц..))) ну какие у нас умненькие жирненькие чиновнички,подкормиться уже не знают как...друг друга там доите!)))
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Ротокан Карлович
Пошли на.............Был ИП и что ? Задавили .4года платил налоги и.т.д.Хотел честно,но всякая мр.....зь(службы)затюкали.И не только меня.Закрылся.....
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Без Имени
Нальет мне старушка стакан самогону. Как с него налоги платить?
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