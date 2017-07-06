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17:59 (мск), источник: РИА Новости

«Жесткости не хватило»: в Крыму меняют министров в разгар курортного сезона

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг анонсировал в соцсети Facebook сразу несколько кадровых перестановок в правительстве, ряд отставок в муниципалитетах и назначение в руководстве «Черноморнефтегаза». Часть ротаций и назначений потребует дачи согласия депутатов крымского парламента, для чего в пятницу созывается внеочередная сессия Госсовета Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Отставки, по словам Аксенова, не носят криминального подтекста, например, министр курортов и туризма уходит «из-за нехватки жесткости». Уже названы кандидаты на освободившиеся должности, загадкой пока остается вопрос, кто станет новым мэром Ялты.

Ротация министров в разгар курортного сезона

Ключевая для туристического региона ротация — отставка министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого и назначение на эту должность руководителя регионального представительства МИА «Россия Сегодня» — «РИА Крым» Вадима Волченко анонсирована главой региона в самый разгар курортного сезона. Согласно конституции республики, отставку и назначение требуется согласовать с депутатами, но сомнений в том, что парламент изменения утвердит, нет.

«В частности, будет согласована отставка министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого», — написал Аксенов в Facebook.

Сергей Стрельбицкий работал министром курортов и туризма Крыма более двух лет и был положительно отмечен за развертывание системной работы в отрасли, в том числе за привлечение в Крым крупных туроператоров и разработку концепций туристических кластеров.

Свое решение Аксенов пояснил журналистам «нехваткой жесткости» у министра. При этом он поблагодарил Стрельбицкого за проделанную работу, отметив, что предложил ему должность первого заместителя главы министерства.

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Возглавит туристическое ведомство Вадим Волченко, который имел опыт работы в органах власти (возглавлял комитет по информации в правительстве региона до событий «крымской весны»). С 2014 года Волченко возглавлял представительство МИА «Россия Сегодня» — «РИА Крым», которое было развернуто в республике после воссоединения с Россией. Новый глава министерства имеет также опыт в организации джазового фестиваля, который ежегодно проводится в Коктебеле.

Энергетика и ЖКХ

Аксенов также сообщил о намерении отправить в отставку министра топлива и энергетики республики Светлану Бородулину и министра жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова.

Новым министром топлива и энергетики Крыма будет назначен Вадим Белик, который ранее занимал должность заместителя министра. Министром ЖКХ республики станет замглавы администрации города Судак Марина Горбатюк, сообщил глава региона.

Подробно причины этих кадровых решений Аксенов не пояснил, отметив лишь в комментарии журналистам, что отставки в правительстве республики не связаны с какими-то уголовными преследованиями. «Эти перестановки дадут более эффективную и слаженную работу правительству», — заявил Аксенов.

Глава Крыма сообщил журналистам, что Светлана Бородулина, когда пришла на должность министра, изначально говорила, что хочет уйти в бизнес, а на тот момент она выполняла задачу кризисного менеджера.

Бородулина возглавила министерство топлива и энергетики региона в ноябре 2015 года сразу после «блэкаута» из-за подрыва электроопор на территории Украины. Бородулиной пришлось начинать работу в тяжелых условиях — почти полгода Крым находился в условиях ЧС из-за нехватки электроэнергии.

Сергей Карпов пробыл на посту министра меньше года, он занял свой пост в июле 2016 года.

Ялта без главы

Глава республики также сообщил в соцсети о своем решении сменить главу администрации Ялты.

«Кадровые изменения произойдут не только на республиканском, но и на муниципальном уровне. Я поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что «в работе коллег были и достижения, и ошибки», а кадровые перестановки — «естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти».

Ростенко был назначен на свою должность 28 ноября 2014 года. Причины решения по Ялте Аксенов пока не пояснил, лишь отметив в комментарии журналистам, что Ростенко найдут работу согласно «складу его характера». Кто возглавит администрацию самого богатого туристического региона Крыма, который в последние годы сотрясают скандалы, связанные с продажей земли и застройкой парковых зон и побережья, пока остается тайной.

«Черноморнефтегаз» ждут перемены

Сергей Аксенов также объявил о намерении назначить главой ГУП «Черноморнефтегаз» своего заместителя в правительстве региона Бориса Зимина.

«Будет рассмотрен вопрос об отставке заместителя председателя совета министров Бориса Зимина, который возглавит ГУП РК “Черноморнефтегаз”. На место Зимина мной будет предложена кандидатура главы администрации Судака Владимира Серова», — написал Аксенов в Facebook.

Решение об отставке Зимина и предложение о назначении на освободившуюся должность Серова потребует согласования с госсоветом Крыма.

Ключевое госпредприятие Крыма требует изменений в работе и повышения эффективности деятельности, в том числе в газодобыче. Так ранее Аксенов комментировал отставку бывшего главы «Черноморнефтегаза» Игоря Шабанова, полномочия которого были прекращены в конце марта. Новый гендиректор госпредприятия Борис Зимин проработал в должности заместителя председателя правительства Крыма менее пяти месяцев, он приехал на полуостров из Москвы.

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