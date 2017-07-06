Депутаты обсудили информацию в прессе о преследовании бывшего тираспольского лидера

Источник: Publika.md

Депутат Тудор Делиу предложил заслушать по вопросу о делах, в которых фигурирует бывший тираспольский лидер, директора Службы информации и безопасности Михая Балана и вице-премьера по вопросам реинтеграции Георгия Бэлана.

«В связи с информацией, которая появилась в прессе и информационном пространстве. Речь идет об уголовных делах на имя бывшего так называемого президента неконституционного формирования на левом берегу Днестра Евгения Шевчука. Якобы он скрывается на территории, подконтрольной конституционным властям Молдовы», — сказал депутат ЛДПМ Тудор Делиу.

Предложение не набрало нужного числа голосов депутатов. А лидер ПКРМ заявил, что Шевчук покинул Молдову.

«Господин Делиу, вы опоздали! Он вчера вечером уехал из Молдовы», — сказал депутат ПКРМ Владимир Воронин.

В Пограничной полиции нашему телеканалу сообщили, что Евгений Шевчук из страны не выезжал.