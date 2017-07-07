Нижегородское правительство намерено активно бороться с «рыбацкими городками» браконьеров

По словам Люлина, «в целом, итоги рыбоохранных мероприятий в 2017 году можно назвать достаточно хорошими. По сравнению с прошлым годом изъято большее количество незаконных орудий лова, активнее выявлялись нарушения правил рыболовства».

На заседании обсуждалась проблема так называемых «рыбацких городков» — незаконных складов и причалов, которые браконьеры строят в нарушение всех экологических норм в водоохранных зонах. Городки используют для того, чтобы нелегально вылавливать рыбу практически в промышленных масштабах. «Мы договорились обследовать водоохранные зоны, составить подробную карту расположения нелегальных рыбацких построек. Сведения о незаконных постройках передадим правоохранительным органам, чтобы принять необходимые меры. Кроме того, будем предлагать изменить законодательство, чтобы свети к минимуму лазейки для браконьеров», — подчеркнул Люлин.

Как отметил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко, в этом году во время нереста с 15 апреля по 15 июня из водоемов региона изъято 474 км браконьерских сетей и 287 иных незаконных орудий лова, спасено около 13 273 экземпляров (почти 5 тонн) жизнеспособной рыбы. За незаконный вылов рыбы уполномоченными органами по ч.1 ст. 256 УК РФ возбуждено 175 дел. Выявлено 505 нарушений правил рыболовства. Составлено 73 протокола за незаконное предпринимательство. По кодексу Нижегородской области об административных правонарушениях составлено 216 протоколов за нарушение правил пользования водными объектами (за плавание на моторных судах во время нереста).

В этом году во время нереста с 15 апреля по 15 июня из водоемов региона изъято 474 км браконьерских сетей и 287 иных незаконных орудий лова, спасено около 13 273 экземпляров (почти 5 тонн) жизнеспособной рыбы.

«На мой взгляд, надо больше внимания уделять пропаганде, повышению экологической культуры жителей региона. К сожалению, до сих пор некоторые люди не видят ничего зазорного в том, чтобы купить во время нереста из-под полы выловленную браконьерами щуку или стерлядь. Главное во время нереста — не собрать как можно больше штрафов, а сохранить рыбу в реках и озерах, чтобы сберечь природные богатства для наших потомков», — добавил Евгений Люлин.

Напомним, более 100 кг раков спасли сотрудники нижегородского Госохотнадзора и полиции в ходе рейда на р. Сура во время нереста 2017 года.