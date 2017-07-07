Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Глава региона – Путину: часть оплаты за ЖКХ попадает за границу
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
После скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с ТрампомНи в РФ, ни в США не ожидают прорыва от встречи Путина и Трампа на саммите G20. Но для Кремля эта встреча важна
Назван самый богатый супергерой мира
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу
Fiat 500 признан произведением искусства
Сеть обсуждает романтичное фото 37-летней Семенович и Воробьева
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Разведка США проанализировала состояние вооруженных сил РФ - СМИ
Терпение кончилось - СМИ о визите главы Китая в РФ
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
9В Китае сошли два оползня
09:27 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородское правительство намерено активно бороться с «рыбацкими городками» браконьеров

Нижегородское правительство намерено активно бороться с «рыбацкими городками» браконьеров. Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин 6 июля на совещании по подведению итогов рыбоохранных мероприятий во время нерестового периода 2017 года.

По словам Люлина, «в целом, итоги рыбоохранных мероприятий в 2017 году можно назвать достаточно хорошими. По сравнению с прошлым годом изъято большее количество незаконных орудий лова, активнее выявлялись нарушения правил рыболовства».

На заседании обсуждалась проблема так называемых «рыбацких городков» — незаконных складов и причалов, которые браконьеры строят в нарушение всех экологических норм в водоохранных зонах. Городки используют для того, чтобы нелегально вылавливать рыбу практически в промышленных масштабах. «Мы договорились обследовать водоохранные зоны, составить подробную карту расположения нелегальных рыбацких построек. Сведения о незаконных постройках передадим правоохранительным органам, чтобы принять необходимые меры. Кроме того, будем предлагать изменить законодательство, чтобы свети к минимуму лазейки для браконьеров», — подчеркнул Люлин.

Как отметил руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко, в этом году во время нереста с 15 апреля по 15 июня из водоемов региона изъято 474 км браконьерских сетей и 287 иных незаконных орудий лова, спасено около 13 273 экземпляров (почти 5 тонн) жизнеспособной рыбы. За незаконный вылов рыбы уполномоченными органами по ч.1 ст. 256 УК РФ возбуждено 175 дел. Выявлено 505 нарушений правил рыболовства. Составлено 73 протокола за незаконное предпринимательство. По кодексу Нижегородской области об административных правонарушениях составлено 216 протоколов за нарушение правил пользования водными объектами (за плавание на моторных судах во время нереста).

В этом году во время нереста с 15 апреля по 15 июня из водоемов региона изъято 474 км браконьерских сетей и 287 иных незаконных орудий лова, спасено около 13 273 экземпляров (почти 5 тонн) жизнеспособной рыбы.

«На мой взгляд, надо больше внимания уделять пропаганде, повышению экологической культуры жителей региона. К сожалению, до сих пор некоторые люди не видят ничего зазорного в том, чтобы купить во время нереста из-под полы выловленную браконьерами щуку или стерлядь. Главное во время нереста — не собрать как можно больше штрафов, а сохранить рыбу в реках и озерах, чтобы сберечь природные богатства для наших потомков», — добавил Евгений Люлин.

Напомним, более 100 кг раков спасли сотрудники нижегородского Госохотнадзора и полиции в ходе рейда на р. Сура во время нереста 2017 года.

Как сообщалось ранее, ежегодно с 15 апреля по 15 июня правилами рыболовства установлены ограничения для любительского и спортивного рыболовства на водоемах области. Действует запрет на промышленный вылов рыбы. Разрешается любительская ловля на удочку с берега только вне мест нереста при количестве крючков не более двух.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
CNN сообщил о рекомендациях Трампу перед встречей с Путиным
Госдеп: США дорожат отношениями с Украиной и не откажутся от них
В Гамбурге полиция вновь применила водометы против протестующих
Китайский авианосец впервые вошел в воды Гонконга
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Ушел в отставку генерал, отвечавший за хранение ядерного оружия
СМИ: Microsoft уволит нескольких тысяч сотрудников
Спорт
Хуже Албании: что значит для России место в рейтинге ФИФА В четверг ФИФА обнародовала июльский вариант своего рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на одну строчку — с 63-го места на 62-е
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Застройщики загородной недвижимости уходят из Новой Москвы
Участники программы реновации не получат налоговых льгот
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию в квартире
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь