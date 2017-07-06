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19:54 (мск), источник: Noi.md

Парламент внес поправки в Трудовой кодекс

Период технического простоя в Молдове сократится от шести до четырех месяцев, а ежемесячное пособие в период технического простоя будет составлять не менее 50% от основной заработной платы.

Источник: Noi.md

Изменения в этом отношении были приняты парламентом Республики Молдова сегодня, 6 июля.

Трудовой кодекс был дополнен новой статьей, касающейся временной невозможности продолжения деятельности предприятием или его структурным подразделением в этот период, работником или группой работников, которая может произойти:

  • по причинам, не зависящим от работодателя или работника.
  • по вине работодателя.
  • по вине работника.

Оплата времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя или работника, за исключением периода технического простоя, осуществляется в размере не менее 2/3 от основной заработной платы за единицу рабочего времени, установленной работнику, и не менее размера одной минимальной заработной платы за единицу рабочего времени, установленной действующим законодательством за каждый час простоя.

В случае простоя по вине работодателя, за исключением периода технического простоя, работодатель обязан компенсировать заработную плату, которую работник не получил. Работнику, по вине которого произошел простой, часы простоя не будут оплачены.

Способ регистрации простоя и точный размер оплаты устанавливаются в соответствии с определенным случаем, в коллективном договоре, в индивидуальном трудовом договоре или во внутреннем регламенте.

В исключительных случаях, если предоставление полного ежегодного отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на деятельности предприятия, часть отпуска с письменного согласия работника и с письменного разрешения представителей работников может быть перенесена на следующий рабочий год. В таких случаях в текущем рабочем году работнику предоставляется не менее 14 календарных дней за счет ежегодного отпуска, оставшаяся часть будет предоставлена до конца следующего года. До сегодняшних изменений, работник мог воспользоваться двумя отпусками, которые на основе письменного заявления могли быть совмещены или разделены.

Работникам, которые были зачислены по собственной инициативе в высшие или в средние специальные учебные заведения, аккредитованные в соответствие с законодательством, на вечерние или заочные отделения, и успешно учатся, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением полной или частичной средней заработной платы и других льгот в установленном правительством порядке.

Продолжительность технического простоя в Молдове будет сокращена от шести до четырех месяцев, а ежемесячное пособие в период технического простоя будет составлять не менее 50% от основной зарплаты.

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