В Киеве автомобиль въехал в толпу митингующих у здания правительства

По данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, ветераны МВД пришли к зданию кабмина требовать от правительства перерасчета пенсий. Они перекрыли улицу Грушевского, а также заблокировали выезд из здания кабмина.

«Напротив кабмина, где сегодня протестуют ветераны МВД, Porsche Panamera въехал в толпу и переехал ногу одному из активистов. По словам очевидцев, от водителя сильно разило алкоголем. В машину полетел громкоговоритель и камни», — говорится в сообщении.

Помощник депутата заявил, что сотрудники полиции увезли одного из активистов и взяли машину «в кольцо».

Агентство также обнародовало видео происшествия.