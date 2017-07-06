В Киеве автомобиль въехал в толпу митингующих у здания правительства

По данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, ветераны МВД пришли к зданию кабмина требовать от правительства перерасчета пенсий. Они перекрыли улицу Грушевского, а также заблокировали выезд из здания кабмина.
«Напротив кабмина, где сегодня протестуют ветераны МВД, Porsche Panamera въехал в толпу и переехал ногу одному из активистов. По словам очевидцев, от водителя сильно разило алкоголем. В машину полетел громкоговоритель и камни», — говорится в сообщении.
Помощник депутата заявил, что сотрудники полиции увезли одного из активистов и взяли машину «в кольцо».
Агентство также обнародовало видео происшествия.
Ранее в четверг Волынец сообщил, что между митингующими у здания кабмина в центре Киева ветеранами МВД и полицейскими произошла потасовка.