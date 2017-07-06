В Украине создали Полицейскую академию
Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев подписал приказ, которым утверждено положение о ведомственном полицейском вузе.
Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев подписал приказ, которым утверждено положение о ведомственном полицейском вузе.
Полицейская академия будет расположена в Киеве по улице Народного ополчения, 9. Первый набор составит 500 полицейских, а в дальнейшем в Нацполиции планируют принять 1000−1200 курсантов, сообщает
Председатель Нацполиции подчеркнул, что целью создания Академии является уменьшение количества брака при тяжелой процедуре — кадровом отборе. Ведь со временем люди разочаровываются в работе полицейского, и романтика очень быстро заканчивается.
Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного в декабре 2016 года, реформу полиции считают успешной 28% украинцев, неуспешной — 65%. Количество тех, кто положительно оценивает это направление деятельности власти, уменьшилось в течение 2016 года в полтора раза.
Напомним, накануне в Украине запустили дорожную патрульную полицию, для ее работы оборудовали восемь стационарных постов на автомагистралях, где раньше располагалась Госавтоинспекция.