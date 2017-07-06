В Украине создали Полицейскую академию

Источник: Ipress.ua

Полицейская академия будет расположена в Киеве по улице Народного ополчения, 9. Первый набор составит 500 полицейских, а в дальнейшем в Нацполиции планируют принять 1000−1200 курсантов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Председатель Нацполиции подчеркнул, что целью создания Академии является уменьшение количества брака при тяжелой процедуре — кадровом отборе. Ведь со временем люди разочаровываются в работе полицейского, и романтика очень быстро заканчивается.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного в декабре 2016 года, реформу полиции считают успешной 28% украинцев, неуспешной — 65%. Количество тех, кто положительно оценивает это направление деятельности власти, уменьшилось в течение 2016 года в полтора раза.