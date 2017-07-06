Минспорта предлагает увеличить безвизовый срок пребывания в Беларуси

Источник: Sputnik.by

Кроме того, Беларусь рассматривает вопрос о введение 30-дневного безвизового режима для граждан Китая.

«Если взять “безвиз” — сразу делали маленькие шажки: “безвиз” с Турцией, с Израилем, Августовский канал. Потом сделали один большой шаг — “безвиз” для 80 стран. Аналитика здесь скрупулезная еще не проведена, но у нас загрузка аэропорта увеличилась на 30%», — рассказал заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной в интервью СТВ.

Во время Международной конференции по туризму в Минске сегодня обсуждали, как сделать республику привлекательной для иностранных туристов.

«Страну можно позиционировать как одно из последних мест в Европе, где можно найти такую природу и эмоции, которые позволят воспрянуть духом и телом, где, кажется, все еще живут детские сказки», — отметил один из спикеров конференции Том Банкл.