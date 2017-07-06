Генсек ООН Гутерреш посетит Украину 9 июля

Источник: Капитал

Как отмечается, в рамках визита Гутерреш встретится с Порошенко.

«9 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, который будет находиться в Украине с визитом по приглашению главы Украинского государства», — говорится в сообщении.