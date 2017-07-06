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21:00 (мск), источник: Капитал

Генсек ООН Гутерреш посетит Украину 9 июля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Украину 9 июля 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Петра Порошенко.

Источник: Капитал

Как отмечается, в рамках визита Гутерреш встретится с Порошенко.

«9 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, который будет находиться в Украине с визитом по приглашению главы Украинского государства», — говорится в сообщении.

В ходе встречи планируется обсуждение состояния и перспектив дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможностей более активного вовлечения ее инструментария к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также выполнение решений ГА ООН по Крыму.

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