Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
СМИ узнали причину отставки главного «ядерного генерала» России
В России запускают новую жилищную программу
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Гамбург встречает G20 протестамиВ столкновениях с манифестантами пострадали 76 полицейских
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу
Fiat 500 признан произведением искусства
“Прекрасная пара”: подписчики о фото Семенович и Воробьева
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
Разведка США проанализировала состояние вооруженных сил РФ - СМИ
Терпение кончилось - СМИ о визите главы Китая в РФ
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
10:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов ознакомился с работой конструкторского центра Boeing в Москве

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Москве конструкторский центр Boeing, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко вкратце рассказал об истории Boeing в России и сделал обзор основных проектов компании.

Рустаму Минниханову рассказали об инженерных дисциплинах центра, продемонстрировали учебные классы, презентовали учебные программы подготовки сотрудников и повышения их квалификации.

Более подробно были представлены опыт компании в части внедрения LEAN и вовлечения персонала, а также система управления качеством.

Напомним, в 1998 году компания Boeing основала в Москве конструкторский центр, который в настоящий момент является крупнейшим в Восточной Европе инженерным центром.
Сегодня здесь, в конструкторском центре компании Boeing работают свыше 1200 инженеров — сотрудников ведущих КБ и инженерно-сервисных компаний, а также более 250 штатных сотрудников.

Кроме того, Рустам Минниханов и сопровождающие его лица ознакомились с работой авиационного учебного и научно-исследовательского центра Boeing, расположенного на территории инновационного центра Сколково.

Авиационный учебный и научно-исследовательский центр Boeing в Сколково — это новейшая высокотехнологичная площадка для теоретического и практического обучения авиационного персонала — пилотов и инженеров-техников.
В учебном центре установлены полнопилотажные тренажеры Next-Generation 737 и 777.

На площадке Boeing в Сколково также работает научно-исследовательский центр, который ведет все проекты в сфере гражданской авиации совместно с российскими университетами и научными организациями. Осуществляются работы в области решения актуальных проблем авиационной науки, безопасности полетов, металлургии, создания агрегатов и частей.

Рустам Минниханов также попробовал себя в качестве пилота учебного тренажера Boeing 777.

Во время загрузки произошла ошибка.

Президент Татарстана пригласил специалистов центра Boeing в Иннополис читать лекции в области авиации и авиастроения для молодежи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Минниханов доложил Путину по телефону о ситуации с паводком в республике
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Три человека погибли при взрыве на шахте в Норильске
Гамбург встречает G20 протестами: пострадали 76 полицейских
Китайский авианосец впервые вошел в воды Гонконга
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Ушел в отставку генерал, отвечавший за хранение ядерного оружия
СМИ: Microsoft уволит нескольких тысяч сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции. Расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры Актеры исполнили главные роли в комедийном детективе канала НТВ
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Москва избавляется от нелегальных шлагбаумов
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь