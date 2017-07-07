Рустам Минниханов ознакомился с работой конструкторского центра Boeing в Москве
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Москве конструкторский центр Boeing, сообщает
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Москве конструкторский центр Boeing, сообщает
Президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко вкратце рассказал об истории Boeing в России и сделал обзор основных проектов компании.
Рустаму Минниханову рассказали об инженерных дисциплинах центра, продемонстрировали учебные классы, презентовали учебные программы подготовки сотрудников и повышения их квалификации.
Более подробно были представлены опыт компании в части внедрения LEAN и вовлечения персонала, а также система управления качеством.
Напомним, в 1998 году компания Boeing основала в Москве конструкторский центр, который в настоящий момент является крупнейшим в Восточной Европе инженерным центром.
Сегодня здесь, в конструкторском центре компании Boeing работают свыше 1200 инженеров — сотрудников ведущих КБ и
Кроме того, Рустам Минниханов и сопровождающие его лица ознакомились с работой авиационного учебного и
Авиационный учебный и
В учебном центре установлены полнопилотажные тренажеры
На площадке Boeing в Сколково также работает
Рустам Минниханов также попробовал себя в качестве пилота учебного тренажера Boeing 777.
Президент Татарстана пригласил специалистов центра Boeing в Иннополис читать лекции в области авиации и авиастроения для молодежи.