Беларусь может наладить сотрудничество с администрацией Трампа
МИНСК, 6 июл — Sputnik. Возможности для положительных изменений есть в отношениях Беларуси и США, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
МИНСК, 6 июл — Sputnik. Возможности для положительных изменений есть в отношениях Беларуси и США, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Во время сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прошла встреча президента Беларуси и представителей США. Александр Лукашенко высказался о заинтересованности Беларуси в развитии полноценных партнерских соглашений с Соединенными Штатами. Делегаты из США сближение поддержали.
«Я вижу возможности для сотрудничества с новой администрацией президента Трампа, возможности для положительных изменений. С перспективами и для США, и для Беларуси», — сообщил Роджер Уикер, член Сената Конгресса США.
В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что от взаимных претензий и требований нужно уходить, двигаться вперед. «Следует научиться воспринимать происходящее в наших странах в широком региональном и глобальном контекстах. Конечно, это непросто делать, но мы должны ставить перед собой именно конструктивные цели», — отметил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова выслушать любые предложения и замечания, даже аргументированную критику со стороны Штатов. Белорусская сторона будет весьма откровенна в отношении своей позиции по США.
Парламентская сессия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проходит в Минске с 5 по 9 июля. В ней принимают участие более трех сотен делегатов. Сессия пройдет под лозунгом «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ».