Беларусь может наладить сотрудничество с администрацией Трампа

Источник: Sputnik.by

Во время сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прошла встреча президента Беларуси и представителей США. Александр Лукашенко высказался о заинтересованности Беларуси в развитии полноценных партнерских соглашений с Соединенными Штатами. Делегаты из США сближение поддержали.

«Я вижу возможности для сотрудничества с новой администрацией президента Трампа, возможности для положительных изменений. С перспективами и для США, и для Беларуси», — сообщил Роджер Уикер, член Сената Конгресса США.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что от взаимных претензий и требований нужно уходить, двигаться вперед. «Следует научиться воспринимать происходящее в наших странах в широком региональном и глобальном контекстах. Конечно, это непросто делать, но мы должны ставить перед собой именно конструктивные цели», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова выслушать любые предложения и замечания, даже аргументированную критику со стороны Штатов. Белорусская сторона будет весьма откровенна в отношении своей позиции по США.