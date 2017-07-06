Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
От чего вас спасет спиннер
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой
В России запускают новую жилищную программу
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
После скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с ТрампомНи в РФ, ни в США не ожидают прорыва от встречи Путина и Трампа на саммите G20. Но для Кремля эта встреча важна
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Кети Топурия показала откровенное фото в постели - СМИ
СМИ: ДНР выявила группу польских женщин-снайперов
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Гагарина показала фигуру в купальнике - СМИ
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
24Юбилей Тома Круза
6 июля, источник: Sputnik.by

Беларусь может наладить сотрудничество с администрацией Трампа

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Возможности для положительных изменений есть в отношениях Беларуси и США, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Источник: Sputnik.by

Во время сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе прошла встреча президента Беларуси и представителей США. Александр Лукашенко высказался о заинтересованности Беларуси в развитии полноценных партнерских соглашений с Соединенными Штатами. Делегаты из США сближение поддержали.

«Я вижу возможности для сотрудничества с новой администрацией президента Трампа, возможности для положительных изменений. С перспективами и для США, и для Беларуси», — сообщил Роджер Уикер, член Сената Конгресса США.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что от взаимных претензий и требований нужно уходить, двигаться вперед. «Следует научиться воспринимать происходящее в наших странах в широком региональном и глобальном контекстах. Конечно, это непросто делать, но мы должны ставить перед собой именно конструктивные цели», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова выслушать любые предложения и замечания, даже аргументированную критику со стороны Штатов. Белорусская сторона будет весьма откровенна в отношении своей позиции по США.

Парламентская сессия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проходит в Минске с 5 по 9 июля. В ней принимают участие более трех сотен делегатов. Сессия пройдет под лозунгом «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Янка Купала: тайны жизни, любви и смерти
CNN сообщил о рекомендациях Трампу перед встречей с Путиным
Госдеп: США дорожат отношениями с Украиной и не откажутся от них
Минэкономразвития обвинило холода в росте безработицы в России
Европарламент призвал приостановить переговоры с Турцией о ЕС
Президент РФС анонсировал ужесточение лимита на легионеров
Пять человек погибли в результате ДТП в Башкирии
Российская легкоатлетка выиграла десятый турнир подряд
Спорт
Хуже Албании: что значит для России место в рейтинге ФИФА В четверг ФИФА обнародовала июльский вариант своего рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на одну строчку — с 63-го места на 62-е
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь