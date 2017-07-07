Делегация из Венгрии обсудила с воронежскими властями расширение взаимодействия
Иностранцы прибыли в регион для участия в мероприятиях по случаю 20-летия открытия кладбища венгерский военнослужащих.
Иностранцы прибыли в регион для участия в мероприятиях по случаю 20-летия открытия кладбища венгерский военнослужащих.
В Правительстве области 6 июля вспоминали жертв войны. В Воронеж приехала делегация из Венгрии. Цель гостей из Европы — участие в траурных мероприятиях по случаю 20-летия открытия кладбища венгерских военнослужащих в селе Болдыревка Острогожского района. Его, а также другие места захоронения и мемориалы — члены делегации намерены посетить во время своего визита.
Гости встретились с Алексеем Гордеевым. Говорили о взаимодействии обеих сторон. Сейчас на финальной стадии находится разработка соглашения о партнерстве между нашим регионом и Венгрией.
Губернатор предложил не ограничиваться сферой культуры и атомной энергетики, где сотрудничество уже налажено. Необходимо сделать акцент на сельском хозяйстве, сфере IT, машиностроении и науке.
Иштван Шимичко, министр обороны Венгрии:
«Поскольку в следующем году исполнится 75 лет со дня окончания донской битвы, трагических для нас событий, я предложил создать так называемый “донской экспресс”. Родственники погибших и заинтересованные историей люди смогли бы приехать в Россию и познакомиться с этим местом».