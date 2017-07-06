Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По ее словам, это касается и вопроса урегулирования украинского конфликта.

Она отказом ответила на вопрос о намерении выполнять на встрече в Гамбурге роль посредника. «У нас есть своя четкая позиция, в том числе по ситуации в Украине», — добавила Меркель, пишет ТАСС.

«В этом плане мы стараемся в нормандском формате, в том числе с США, найти решение вместе», — пояснила глава германского правительства.

Свою задачу она видит не в посредничестве, а в том, чтобы вносить вклад в решение проблемы, и таким вкладом, по словам канцлера, является нормандский формат.