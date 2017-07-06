Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге

По ее словам, это касается и вопроса урегулирования украинского конфликта.
Она отказом ответила на вопрос о намерении выполнять на встрече в Гамбурге роль посредника. «У нас есть своя четкая позиция, в том числе по ситуации в Украине», — добавила Меркель, пишет ТАСС.
«В этом плане мы стараемся в нормандском формате, в том числе с США, найти решение вместе», — пояснила глава германского правительства.
Свою задачу она видит не в посредничестве, а в том, чтобы вносить вклад в решение проблемы, и таким вкладом, по словам канцлера, является нормандский формат.
Первая личная встреча Путина и Трампа пройдет завтра во время проведения саммита G20. В Кремле ожидают, что знакомство двух лидеров пройдет в рабочей обстановке, и диалог будет таким же. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в беседе может быть затронута тема Украины и Сирии.