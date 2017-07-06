Кузбассу примеряют кандидатов в губернаторы

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В четверг у Амана Тулеева завершился максимально возможный для госслужащего 45-дневный отпуск. На работу он не вышел: его отпуск был совмещен с больничным и может быть продлен. Когда губернатор вернется на работу, в пресс-службе Кузбасса «Ъ» не сообщили, но уточнили, что произойдет это «после окончания всех реабилитационных мероприятий».

Господину Тулееву была сделана операция на позвоночнике в Германии, после чего его лечили в Кемерово, а на прошлой неделе отправили самолетом МЧС в Москву.

В регионе все активнее обсуждают потенциального сменщика господина Тулеева.

По данным источников «Ъ», администрация президента (АП) сформировала список из 20 претендентов. В нем, в частности, значится первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов. Но из всех претендентов, как рассказал «Ъ» источник в заксобрании, в АП «самой актуальной» считают кандидатуру Сергея Носова. Эту информацию «Ъ» подтвердили еще три источника во властных структурах региона. По словам одного из них, пост губернатора на него «примеряют» с конца 2016 года.



Видео Амана Тулеева перевели на лечение в московскую клинику

Сергей Носов в начале «нулевых» руководил Нижнетагильским меткомбинатом (входит в «Евраз»), участвовал в создании регионального отделения «Единой России». В 2012 году победил на выборах мэра Нижнего Тагила, набрав 92% голосов. В мае он победил на праймериз «Единой России» по определению кандидата в мэры Нижнего Тагила (пройдут 10 сентября), однако документы на выдвижение и регистрацию пока не подавал.

«Против его присутствия в Кемеровской области выступает Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), имеющая активы на Кузбассе (“Кузбассразрезуголь”), с которой у Носова сложились сложные отношения», — говорит источник «Ъ». Другие собеседники отмечают, что господин Носов может не устроить крупные финансовые группы, имеющие влияние в регионе, и «на этой почве возможны конфликты».

Решение по кандидатуре господина Носова окончательно не принято, утверждают источники «Ъ». И причина не только в возможном конфликте элит, но и в сопротивлении Амана Тулеева, который якобы не хочет передавать регион «варягу». Господин Носов, по словам начальника отдела по работе со СМИ администрации Нижнего Тагила Галины Кобяк, не комментирует ситуацию.

По мнению источника, близкого к кемеровской администрации, глава Кузбасса хотел бы видеть в качестве преемника «кого-то из местных».