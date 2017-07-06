Кузбассу примеряют кандидатов в губернаторы

В четверг у Амана Тулеева завершился максимально возможный для госслужащего 45-дневный отпуск. На работу он не вышел: его отпуск был совмещен с больничным и может быть продлен. Когда губернатор вернется на работу, в пресс-службе Кузбасса «Ъ» не сообщили, но уточнили, что произойдет это «после окончания всех реабилитационных мероприятий».
Господину Тулееву была сделана операция на позвоночнике в Германии, после чего его лечили в Кемерово, а на прошлой неделе отправили самолетом МЧС в Москву.
В регионе все активнее обсуждают потенциального сменщика господина Тулеева.
По данным источников «Ъ», администрация президента (АП) сформировала список из 20 претендентов. В нем, в частности, значится первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов. Но из всех претендентов, как рассказал «Ъ» источник в заксобрании, в АП «самой актуальной» считают кандидатуру Сергея Носова. Эту информацию «Ъ» подтвердили еще три источника во властных структурах региона. По словам одного из них, пост губернатора на него «примеряют» с конца 2016 года.
Сергей Носов в начале «нулевых» руководил Нижнетагильским меткомбинатом (входит в «Евраз»), участвовал в создании регионального отделения «Единой России». В 2012 году победил на выборах мэра Нижнего Тагила, набрав 92% голосов. В мае он победил на праймериз «Единой России» по определению кандидата в мэры Нижнего Тагила (пройдут 10 сентября), однако документы на выдвижение и регистрацию пока не подавал.
«Против его присутствия в Кемеровской области выступает Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), имеющая активы на Кузбассе (“Кузбассразрезуголь”), с которой у Носова сложились сложные отношения», — говорит источник «Ъ». Другие собеседники отмечают, что господин Носов может не устроить крупные финансовые группы, имеющие влияние в регионе, и «на этой почве возможны конфликты».
Решение по кандидатуре господина Носова окончательно не принято, утверждают источники «Ъ». И причина не только в возможном конфликте элит, но и в сопротивлении Амана Тулеева, который якобы не хочет передавать регион «варягу». Господин Носов, по словам начальника отдела по работе со СМИ администрации Нижнего Тагила Галины Кобяк, не комментирует ситуацию.
По мнению источника, близкого к кемеровской администрации, глава Кузбасса хотел бы видеть в качестве преемника «кого-то из местных».
К примеру, депутата Госдумы Дмитрия Исламова. Собеседник «Ъ» охарактеризовал его как «лояльную кандидатуру, устраивающую практически всех». Также, по словам источника, в последние два месяца медийное присутствие Дмитрия Исламова в регионе увеличилось. Господин Исламов пообещал прокомментировать «Ъ» эту информацию, однако на связь не вышел.
Дмитрий Исламов с 2006 года работал начальником управления программ и инвестиционной политики кемеровской администрации. В 2008 году Аман Тулеев назначил его своим заместителем по экономике и региональному развитию. В 2016 году он был избран депутатом Госдумы, является заместителем председателя комитета по энергетике.
Эксперты считают, что любой преемник господина Тулеева столкнется с трудностями в работе. Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, председатель экспертного совета фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев сообщил «Ъ», что «в регионе госдолг в начале года составлял почти 63 млрд руб.»: «Минфин РФ требует, чтобы он не превышал 50% от доходов бюджета. Его необходимо сократить на 10−11 млрд руб. Сделать это придется в том числе за счет сокращения трат на социальные гарантии. На уровне региональной законодательной власти этот вопрос уже обсуждается». Политолог Андрей Полухин, напротив, «не прогнозирует никаких негативных процессов» в связи со сменой губернатора: «Есть спрос на живого, деятельного главу области. Если новый человек окажется на своем месте, он получит популярность и будет иметь успех».
Татьяна Косачева, Новосибирск; Яна Нохрина, Екатеринбург