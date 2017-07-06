Конфликт вокруг Катара может растянуться на месяцы, считают в госдепе

Источник: РИА Новости

«Мы остаемся крайне обеспокоенными ситуацией вокруг Катара и стран Персидского залива. Мы особо обеспокоены, что этот конфликт находится в тупике в настоящий момент. Мы считаем, что он, вероятно, может растянуться на недели, месяцы, возможно, он может даже усилиться», — сказала она.

По ее словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон по-прежнему остается вовлеченным в процесс урегулирования этого конфликта.

«Мы продолжаем оставаться в тесном контакте со всеми (задействованными в конфликте сторонами)», — добавила Науэрт.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети «Аль-Джазира».