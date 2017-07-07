Ушел в отставку ядерный генерал
Как стало известно «Ъ», президент Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности начальника 12-го главного управления Минобороны (ГУМО)
Как стало известно «Ъ», президент Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности начальника 12-го главного управления Минобороны (ГУМО)
Об освобождении Юрия Сыча от должности начальника 12-го главка с последующим увольнением с военной службы «Ъ» сообщил источник, близкий к руководству Минобороны РФ. По его словам, некоторое время назад генерал написал рапорт с формулировкой «по состоянию здоровья», а 5 июля Владимир Путин закрытым указом его просьбу удовлетворил.
В разговоре с «Ъ» генерал Сыч подтвердил, что он покинет пост по состоянию здоровья, однако заверил: «Несколько месяцев еще отработаю». Он подчеркнул, что говорить о своем преемнике не намерен, так как этот вопрос «находится не в его компетенции».
Юрий Сыч был переведен на работу в ГУМО в декабре 2010 года, до этого он возглавлял Управление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Минобороны. За несколько месяцев до назначения Юрия Сыча главк оказался в центре скандала: президент Дмитрий Медведев освободил от должности командира в/ч 39995 (Иркутская область) Виктора Гайдукова.
По словам военных источников «Ъ», в глазах руководства Минобороны генерал Сыч зарекомендовал себя руководителем, сумевшим наладить «бесперебойную работу» 12-го ГУМО: за время его работы на арсеналах не было зафиксировано ни одного серьезного ЧП (на 1 марта 2017 года у России было развернуто 1765 одних только стратегических ядерных зарядов, количество же тактических и общее число складированных спецбоеприпасов не разглашается).
Главк считается одним из самых важных в структуре Минобороны: он включает в себя центральные и войсковые базы хранения ядерных боеприпасов,
По словам собеседников «Ъ», приказом министра врио начальника главка назначен заместитель господина Сыча —
Иван Сафронов, Александра Джорджевич