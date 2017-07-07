Ушел в отставку ядерный генерал

Об освобождении Юрия Сыча от должности начальника 12-го главка с последующим увольнением с военной службы «Ъ» сообщил источник, близкий к руководству Минобороны РФ. По его словам, некоторое время назад генерал написал рапорт с формулировкой «по состоянию здоровья», а 5 июля Владимир Путин закрытым указом его просьбу удовлетворил.

В разговоре с «Ъ» генерал Сыч подтвердил, что он покинет пост по состоянию здоровья, однако заверил: «Несколько месяцев еще отработаю». Он подчеркнул, что говорить о своем преемнике не намерен, так как этот вопрос «находится не в его компетенции».

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Юрий Сыч был переведен на работу в ГУМО в декабре 2010 года, до этого он возглавлял Управление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Минобороны. За несколько месяцев до назначения Юрия Сыча главк оказался в центре скандала: президент Дмитрий Медведев освободил от должности командира в/ч 39995 (Иркутская область) Виктора Гайдукова.

Генерал-майор Гайдуков стал первым из российских военных и госслужащих, кто был уволен главой государства за недостоверные сведения в декларации о доходах. Впоследствии в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Следствие установило, что в 2006—2010 годах на территории вверенной ему войсковой части военные объекты строились в том числе и компанией, учрежденной его супругой, — ее фирме досталось более 20 млн руб., перечисленных по контрактам. Ряд СМИ связывали отставку тогдашнего главы 12-го ГУМО Владимира Верховцева именно с этим инцидентом. Впрочем, после увольнения он нашел себе работу в атомной отрасли, а генерала Гайдукова оправдал суд присяжных.



По словам военных источников «Ъ», в глазах руководства Минобороны генерал Сыч зарекомендовал себя руководителем, сумевшим наладить «бесперебойную работу» 12-го ГУМО: за время его работы на арсеналах не было зафиксировано ни одного серьезного ЧП (на 1 марта 2017 года у России было развернуто 1765 одних только стратегических ядерных зарядов, количество же тактических и общее число складированных спецбоеприпасов не разглашается).