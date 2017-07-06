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6 июля, источник: ТАСС

CNN: Трамп перед встречей с Путиным получил рекомендации на нескольких страницах

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Помощники президента США Дональда Трампа предоставили ему перед встречей с главой российского государства Владимиром Путиным лаконичные подготовительные материалы, рекомендации американскому лидеру по этому поводу также дали министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Источник: AP 2017

Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По сведениям его источников, ранее американский лидер получил от сотрудников администрации толстую папку с различными материалами, которые должны его лучше подготовить к поездке в европейские государства.

При этом, данные, касающиеся предстоящей встречи Трампа и Путина, уместились «на нескольких страницах».

Как отметил один из источников телеканала, в этих документах все рекомендации сформулированы очень лаконично — в одно или два предложения. Трампу также предоставили материалы, касающиеся его встреч с другими лидерами, содержание этих документов не раскрывается.

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В числе тех, кто готовит Трампа к встрече с Путиным, вошли Мэттис, Тиллерсон и советник президента США по Европе и России в аппарате Белого дома Фиона Хилл. Последняя, по данным CNN, уже находится в Гамбурге.

Как отмечает телеканал, сотрудники администрации испытывают опасения перед встречей, связанные с непредсказуемостью Трампа. Они предполагают, что американский лидер, вероятнее всего, не станет упоминать в разговоре с Путиным об утверждениях по поводу того, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы 2016 года в США.

Как сообщалось ранее, президенты России и США встретятся утром в пятницу, 7 июля. Главы двух государств будут участвовать во встрече лидеров «двадцатки», которая предварит первое официальное заседание саммита. Позднее в этот же день у Путина и Трампа состоится отдельная полноценная встреча.

Комментарии
2
Другой Мир
Цирк))) И зачем Америке президент, если за него думают, решают и говорят)
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Игорь Полянский
трамп весьма правильно отражает мнение всех не равнодушных к происходящему в мире американцев но делает весьма тупо и открыто .нам россиянам на руку такая пустышка которая не только в.владимировичу но и даже в . вольфовичу не ровня дай ему здоровья царствуй долго и счастливо
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