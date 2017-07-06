CNN: Трамп перед встречей с Путиным получил рекомендации на нескольких страницах

Источник: AP 2017

Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По сведениям его источников, ранее американский лидер получил от сотрудников администрации толстую папку с различными материалами, которые должны его лучше подготовить к поездке в европейские государства.

При этом, данные, касающиеся предстоящей встречи Трампа и Путина, уместились «на нескольких страницах».

Как отметил один из источников телеканала, в этих документах все рекомендации сформулированы очень лаконично — в одно или два предложения. Трампу также предоставили материалы, касающиеся его встреч с другими лидерами, содержание этих документов не раскрывается.

В числе тех, кто готовит Трампа к встрече с Путиным, вошли Мэттис, Тиллерсон и советник президента США по Европе и России в аппарате Белого дома Фиона Хилл. Последняя, по данным CNN, уже находится в Гамбурге.

Как отмечает телеканал, сотрудники администрации испытывают опасения перед встречей, связанные с непредсказуемостью Трампа. Они предполагают, что американский лидер, вероятнее всего, не станет упоминать в разговоре с Путиным об утверждениях по поводу того, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы 2016 года в США.