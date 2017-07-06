США дорожат отношениями с Украиной и не откажутся от них, заявили в Госдепе

«Мы продолжаем быть обеспокоенными ситуацией в Крыму. Мы продолжаем быть обеспокоенными ситуацией с безопасностью на Донбассе. Мы говорили много о том, как так называемые ополченцы, поддерживаемые РФ… ответственны за гибель украинцев. И я не представляю, что мы откажемся от этой позиции», — ответила она на вопрос журналиста, могут ли США отказаться от поддержки Украины после встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Германии «на полях» саммита G20.

«У нас очень теплые отношения с этой страной, и мы относимся к ним серьезно», — подчеркнула она.