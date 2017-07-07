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00:58 (мск), источник: РИА Новости

В Гамбурге полиция вновь применила водометы против протестующих

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Полиция вновь применила водометы против группы протестующих в центре Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: AFP 2017

Около 23.00 мск группа молодых людей направилась от улицы Рипербан, где ранее вечером произошли крупные столкновения с полицией, в сторону вокзала «Альтона» в направлении международного торгового центра, в котором состоится саммит G20.

Около 23.30 дорогу активистам перегородили полицейские машины и водометы. После безуспешных призывов к демонстрантам разойтись водометы были включены.

В ответ демонстранты начали бросать в полицейские машины бутылки и камни. О пострадавших пока не известно.

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Комментарии
1
иваныч туземец
демократия под дулами автоматов
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