В Гамбурге полиция вновь применила водометы против протестующих

Источник: AFP 2017

Около 23.00 мск группа молодых людей направилась от улицы Рипербан, где ранее вечером произошли крупные столкновения с полицией, в сторону вокзала «Альтона» в направлении международного торгового центра, в котором состоится саммит G20.

Около 23.30 дорогу активистам перегородили полицейские машины и водометы. После безуспешных призывов к демонстрантам разойтись водометы были включены.