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01:21 (мск), источник: РИА Новости

В США суд принял к рассмотрению иск Twitter против правительства

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Суд в США принял к рассмотрению иск компании Twitter Inc. против американского правительства, передает агентство Рейтер.

В своем иске сервис микроблогов добивается права на прозрачность отчетности, касающейся числа запросов на раскрытие персональной информации своих клиентов со стороны властей.

В настоящее время компания может указывать лишь приблизительное число таких запросов в виде «от 0 до 499» или «от 500 до 999». Юристы Twitter настаивали, что такая расплывчатость в отчетах нарушает права предпринимателей. Представители минюста требовали отклонить иск, заявляя, что точное число запросов является секретной информацией, которой могут воспользоваться враги государства.

В своем постановлении судья указала, что правительство не смогло продемонстрировать «ясной и непосредственной угрозы», которая бы оправдывала подобные ограничения.

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