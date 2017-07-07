В США суд принял к рассмотрению иск Twitter против правительства

В своем иске сервис микроблогов добивается права на прозрачность отчетности, касающейся числа запросов на раскрытие персональной информации своих клиентов со стороны властей.

В настоящее время компания может указывать лишь приблизительное число таких запросов в виде «от 0 до 499» или «от 500 до 999». Юристы Twitter настаивали, что такая расплывчатость в отчетах нарушает права предпринимателей. Представители минюста требовали отклонить иск, заявляя, что точное число запросов является секретной информацией, которой могут воспользоваться враги государства.