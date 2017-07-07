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01:27 (мск), источник: РИА Новости

Арабские страны обвинили Катар в срыве усилий по урегулированию кризиса

КАИР, 3 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн обвинили Катар в срыве посреднических усилий по урегулированию кризиса в отношениях этих стран, говорится в совместном заявлении арабской четверки.

«Упрямство катарского правительства, его отказ от выполнения требований четырех арабских стран свидетельствует об уровне его связей с террористическими организациями, стремлении к разрушению, подрыву стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке», — говорится в совместном заявлении арабских государств, которое публикует египетское агентство МЕНА.

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Катар не согласился на план соседей

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 пунктов, призвав Доху в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.

Комментарии
1
Владимир Михайлов
Приближается очередная резьба по дереву.
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