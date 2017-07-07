«Яблоко» выдвинуло 1007 кандидатов на муниципальные выборы в Москве

Источник: РИА Новости

Муниципальные выборы пройдут в Москве в Единый день голосования 10 сентября.

«Конференция столичного отделения партии “Яблоко” выдвинула на муниципальных выборах в Москве беспрецедентное для оппозиционной партии количество кандидатов — 1007 человек в 125 районах», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поздно вечером 6 июля конференция приняла решение о выдвижении всех кандидатов, пожелавших участвовать в выборах от «Яблока» и подписавших «Московский манифест-2017» — политическую программу партии на этих муниципальных выборах.