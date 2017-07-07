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01:39 (мск), источник: РИА Новости

«Яблоко» выдвинуло 1007 кандидатов на муниципальные выборы в Москве

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Партия «Яблоко» выдвинула 1007 кандидатов на выборы муниципальных депутатов в Москве, сообщила пресс-служба политической силы в пятницу.

Источник: РИА Новости

Муниципальные выборы пройдут в Москве в Единый день голосования 10 сентября.

«Конференция столичного отделения партии “Яблоко” выдвинула на муниципальных выборах в Москве беспрецедентное для оппозиционной партии количество кандидатов — 1007 человек в 125 районах», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поздно вечером 6 июля конференция приняла решение о выдвижении всех кандидатов, пожелавших участвовать в выборах от «Яблока» и подписавших «Московский манифест-2017» — политическую программу партии на этих муниципальных выборах.

«В 17 районах города, где “Яблоко” представлено в муниципальных собраниях, кандидаты от партии будут зарегистрированы без сбора подписей. В остальных районах для регистрации им будет необходимо собрать в среднем около 20 подписей (в зависимости от количества избирателей в каждом избирательном округе)», — отмечается в сообщении.

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