«Яблоко» выдвинуло 1007 кандидатов на муниципальные выборы в Москве
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Партия «Яблоко» выдвинула 1007 кандидатов на выборы муниципальных депутатов в Москве, сообщила
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Партия «Яблоко» выдвинула 1007 кандидатов на выборы муниципальных депутатов в Москве, сообщила
Муниципальные выборы пройдут в Москве в Единый день голосования 10 сентября.
«Конференция столичного отделения партии “Яблоко” выдвинула на муниципальных выборах в Москве беспрецедентное для оппозиционной партии количество кандидатов — 1007 человек в 125 районах», — говорится в сообщении.
По данным
«В 17 районах города, где “Яблоко” представлено в муниципальных собраниях, кандидаты от партии будут зарегистрированы без сбора подписей. В остальных районах для регистрации им будет необходимо собрать в среднем около 20 подписей (в зависимости от количества избирателей в каждом избирательном округе)», — отмечается в сообщении.