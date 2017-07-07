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03:20 (мск), источник: RIGMA.INFO

Виктор Озеров написал заявление по собственному, но надеется быть полезен Хабаровскому краю

Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности покидает свой пост.

Источник: Reuters

Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров подтвердил РИА Новости факт того, что написал заявление об уходе с этого поста по собственному желанию, объяснив это необходимостью ротации и своим желанием сменить ритм жизни.

В четверг источник в аппарате палаты сообщил агентству, что Озеров написал данное заявление по собственному желанию. Ожидается, что оно будет рассмотрено на заседании Совфеда 12 июля.

— Необходима ротация должностей в Совете Федерации, в комитете по обороне и безопасности также пришло время. Кроме того, я хочу сменить обстановку и ритм жизни, — заявил Озеров агентству.

Он отметил, что благодарен главе верхней палаты парламента Валентине Матвиенко за то, что она поддержала его решение.

— Я благодарен Валентине Ивановне, которая много для меня сделала — и в политическом, и в человеческом плане — и поддержала мое решение, — сказал сенатор.

По его словам, он остается сенатором от Хабаровского края.

— Я остаюсь в Совете Федерации и надеюсь еще принести пользу и краю, и палате, — отметил Озеров.

Комментарии
1
Toma Filimonova
что-то они все бегут... тонет корабль?...
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