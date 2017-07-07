Виктор Озеров написал заявление по собственному, но надеется быть полезен Хабаровскому краю

Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров подтвердил РИА Новости факт того, что написал заявление об уходе с этого поста по собственному желанию, объяснив это необходимостью ротации и своим желанием сменить ритм жизни.



В четверг источник в аппарате палаты сообщил агентству, что Озеров написал данное заявление по собственному желанию. Ожидается, что оно будет рассмотрено на заседании Совфеда 12 июля.



— Необходима ротация должностей в Совете Федерации, в комитете по обороне и безопасности также пришло время. Кроме того, я хочу сменить обстановку и ритм жизни, — заявил Озеров агентству.



Он отметил, что благодарен главе верхней палаты парламента Валентине Матвиенко за то, что она поддержала его решение.



— Я благодарен Валентине Ивановне, которая много для меня сделала — и в политическом, и в человеческом плане — и поддержала мое решение, — сказал сенатор.



По его словам, он остается сенатором от Хабаровского края.



— Я остаюсь в Совете Федерации и надеюсь еще принести пользу и краю, и палате, — отметил Озеров.