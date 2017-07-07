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02:52 (мск), источник: Ведомости

Полиция бьет по штабам

В ночь на четверг штаб Алексея Навального в Москве был блокирован полицией. По словам руководителя федерального штаба Леонида Волкова, в здании оставалась небольшая часть агитпродукции, которую предполагалось использовать на акции 8—9 июля, приуроченной к завершению 25-дневного ареста Навального.

Источник: Reuters

Представитель отдела полиции по Замоскворечью сообщил «Интерфаксу», что обыски проводились в рамках уголовного дела по ст. 330 УК (самоуправство), возбужденного по заявлениям о нарушении условий аренды помещений. Собственник помещения написал заявление на арендатора, который сдал помещение в субаренду, а арендатор — на собственника, поясняет Волков.

По его словам, дежурившего в штабе ночью волонтера избили и отвезли в суд (ему вменяют неповиновение полиции), а оттуда в больницу. Полиция также прибыла на склад в Москве, где хранился остаток тиража агитпродукции (205 000 экземпляров газет): там тоже проходили следственные действия, но по какому делу, неизвестно, говорит Волков. Всю агитацию со склада вывезли.

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Обыски в четверг прошли также в штабах в Вологде (там искали «запрещенную к свободному обороту литературу», в том числе содержащую клевету на представителей органов власти) и Астрахани, сообщили волонтеры. «Власти приняли решение отказаться даже от видимости соблюдения законности», — резюмирует Волков.

Волков, как политтехнолог, «ведет свою игру», полагает политолог Константин Костин: «Есть самодеятельность региональных властей, вмешательство общественников, но и сами активисты ситуацию подогревают. Как показывает практика, Навальный сдувается без противодействия, поэтому лучшая стратегия — оставить его в покое».

После акции 12 июня был некий раскол по вопросу о тактике Навального, но власть успешно помогла его преодолеть, говорит политолог Михаил Виноградов: «Навальный вновь вошел в повестку. И если не учитывать версию, что его “специально растят”, то либо Навального не хотят выпускать перед встречей Путина с Трампом, хотя это было бы вызывающе, либо есть некая суета в преддверии акции 8—9 июля, поскольку власти фантомно боятся воспроизведения событий 26 марта и 12 июня».

Идет явное обострение ситуации, что означает смену тактики власти в отношении Навального, считает политолог Глеб Павловский: «Это связано не с ближайшими мероприятиями, а с желанием убрать Навального с политического поля как проблему. Не исключена связь с тем, что Путин планирует пойти на выборы самовыдвиженцем. Навальный превращается в пародирующее его зеркало, поэтому ему будут мешать вести кампанию, хотя на данном этапе у него особых шансов принять участие в выборах нет. Так что не исключены и более жесткие меры».

Это сработает на имидж Навального как единоборца, полагает эксперт: «Самовыдвиженец Путин вступает в борьбу с самовыдвиженцем Навальным — и эта символическая борьба может сделать пробоину в ослепительном путинском образе».

Особенность ситуации в том, что Навальный выглядит одиночкой — «сцена для него расчищена властью, все загнаны под ковер, и тот, кто первый выходит на сцену, оказывается единственным», говорит Павловский: «Раньше не было такой стерилизации общественного поля. Именно поэтому нынешняя политическая разморозка выглядит скандалом. Власть в итоге тоже работает на образ Навального, он оказывается в театре одного актера».

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