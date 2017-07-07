Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
После скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с ТрампомНи в РФ, ни в США не ожидают прорыва от встречи Путина и Трампа на саммите G20. Но для Кремля эта встреча важна
Тяжелая жизнь Крыма: наличные, суровая российская реальность -СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Длинные ноги и узкая талия: Топурия показала фото в постели
СМИ: ДНР выявила группу польских женщин-снайперов
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
Гагарина показала фигуру в купальнике - СМИ
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
8ДТП в Баварии
03:02 (мск), источник: РИА Новости

Путин прибыл в Гамбург для участия в саммите G20

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Гамбург для участия в саммите G20, российский лидер также проведет ряд встреч «на полях» мероприятия.

Источник: РИА Новости

Саммит пройдет 7—8 июля. Путин примет участие в рабочих заседаниях, посвященных различным тематикам, а также неформальной встрече по проблематике борьбы с терроризмом.

Глава государства также проведет встречи с коллегами из США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.

В преддверии мероприятия немецкая газета Handelsblatt опубликовала статью российского президента, в которой он дал оценку совместной работе на этой международной площадке. По мнению Путина, G20 за прошедшие годы зарекомендовала себя как востребованный механизм согласования интересов и позиций ведущих экономик мира, скоординированные действия позволили преодолеть последствия финасово-экономического кризиса, «двадцатке» удалось выйти на решение многих застарелых проблем.

Российский лидер также отметил, что РФ приветствует включение в повестку G20 таких тем, как противодействие терроризму и коррупции, вопросов миграции и изменения климата.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Премьер Сербии сообщила, что её слова о России неверно поняли
Путин протестировал новый российский лимузин 'Кортеж'
Премьер Сербии сообщила, что её слова о России неверно поняли
CNN сообщил о рекомендациях Трампу перед встречей с Путиным
Госдеп: США дорожат отношениями с Украиной и не откажутся от них
В Гамбурге полиция вновь применила водометы против протестующих
Арабские страны обвинили Катар в срыве посреднических усилий
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Пять человек погибли в результате ДТП в Башкирии
Российская легкоатлетка выиграла десятый турнир подряд
Спорт
Хуже Албании: что значит для России место в рейтинге ФИФА В четверг ФИФА обнародовала июльский вариант своего рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на одну строчку — с 63-го места на 62-е
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь