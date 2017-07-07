Путин прибыл в Гамбург для участия в саммите G20
ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Гамбург для участия в саммите G20, российский лидер также проведет ряд встреч «на полях» мероприятия.
ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Гамбург для участия в саммите G20, российский лидер также проведет ряд встреч «на полях» мероприятия.
Саммит пройдет
Глава государства также проведет встречи с коллегами из США, Франции, Германии, Турции, премьерами Японии и Австралии.
В преддверии мероприятия немецкая газета Handelsblatt опубликовала статью российского президента, в которой он дал оценку совместной работе на этой международной площадке. По мнению Путина, G20 за прошедшие годы зарекомендовала себя как востребованный механизм согласования интересов и позиций ведущих экономик мира, скоординированные действия позволили преодолеть последствия
Российский лидер также отметил, что РФ приветствует включение в повестку G20 таких тем, как противодействие терроризму и коррупции, вопросов миграции и изменения климата.