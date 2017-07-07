Американские сенаторы призвали Трампа не возвращать России изъятую в США дипсобственность

Демократ Джин Шахин, а также республиканцы Марко Рубио и Джонни Айзаксон потребовали от президента не возвращать России две российские дипломатические дачи, которые в конце прошлого года прежняя администрация США закрыла в рамках новых санкций в отношении Москвы.

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По словам парламентариев, такой шаг «ободрил бы президента России Владимира Путина и вызвал бы опасную эскалацию в действиях Кремля по дестабилизации демократий по всему миру». «Мы настоятельно призываем отказаться от возвращения этих объектов в ходе переговоров с Путиным», — подытожили сенаторы.

Агентство отмечает, что обращение к главе государства последовало за считанные часы до его встречи с Путиным в рамках саммита «двадцатки» в Гамбурге.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую возглавлял президент Барак Обама, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персона нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи (в штатах Нью-Йорк и Мэриленд).

Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был запрещен. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняли Россию.