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03:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вячеслав Шпорт оценил ремонт хабаровского Перинатального центра

Главе региона сообщили сроки запуска здания в работу.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 июля, AmurMedia.

Запуск хабаровского Перинатального центра пройдет в октябре этого года. Об этом было сообщено на объезде губернатора региона Вячеслава Шпорта по строительным площадкам, передает ИА AmurMedia.

На очередном объезде по строительным площадкам губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посетил краевой перинатальный центр. По итогам осмотра объекта глава региона остался доволен ходом реконструкции. Как сообщила и.о. министра здравоохранения региона Ирина Радомская, объект будет запущен уже в октябре этого года.

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