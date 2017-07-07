Амурский экономический форум впервые пройдет в Хабаровском крае
Его участники обсудят развитие
Его участники обсудят развитие
Хабаровск, 7 июля, AmurMedia.
На территории туристического комплекса «Заимка»
В рамках двухдневного мероприятия запланирована работа тематических секций. Дискуссии развернутся по двум основным направлениям — инвестиционное и приграничное сотрудничество. Участники обсудят вопросы развития рынков сбыта, возможности реализации совместных инвестиционных проектов и поиска надежных российских и зарубежных партнеров.
В рамках форума будет организована тематическая сессия по доступу российской продукции на рынок Китайской Народной Республики. Так, представители таможенных и
Особое внимание на форуме будет уделено развитию торговых отношений между приграничными территориями. Свою продукцию на ярмарке смогут представить 76 российских и 68 китайских предприятий, работающих в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства, развития логистики и инвестиционной деятельности. Бизнесмены смогут обменяться опытом и провести переговоры в формате B2B.
Отметим, Амурский экономический форум проходит в рамках реализации Концепции развития приграничных территорий субъектов ДФО. По словам организаторов, он должен стать эффективной площадкой развития отношений между представителями малого и среднего бизнеса приграничных территорий Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян.