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03:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Амурский экономический форум впервые пройдет в Хабаровском крае

Его участники обсудят развитие российско-китайского торгового и инвестиционного сотрудничества.

Источник: Reuters

Хабаровск, 7 июля, AmurMedia.

На территории туристического комплекса «Заимка» 11—12 июля состоится первый Амурский экономический форум «Новые горизонты приграничного сотрудничества». Мероприятие проводится при поддержке правительства Хабаровского края и Народного Правительства провинции Хэйлунцзян. Ожидается, что в международном форуме примут участие более 200 представителей органов власти и бизнеса с российской и китайской стороны, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В рамках двухдневного мероприятия запланирована работа тематических секций. Дискуссии развернутся по двум основным направлениям — инвестиционное и приграничное сотрудничество. Участники обсудят вопросы развития рынков сбыта, возможности реализации совместных инвестиционных проектов и поиска надежных российских и зарубежных партнеров.

В рамках форума будет организована тематическая сессия по доступу российской продукции на рынок Китайской Народной Республики. Так, представители таможенных и карантинно-надзорных органов китайской стороны расскажут о нюансах в прохождении таможенных процедур импортируемой продукции и оформлении разрешений при ввозе сельскохозяйственной продукции на территорию Китая.

Особое внимание на форуме будет уделено развитию торговых отношений между приграничными территориями. Свою продукцию на ярмарке смогут представить 76 российских и 68 китайских предприятий, работающих в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства, развития логистики и инвестиционной деятельности. Бизнесмены смогут обменяться опытом и провести переговоры в формате B2B.

Отметим, Амурский экономический форум проходит в рамках реализации Концепции развития приграничных территорий субъектов ДФО. По словам организаторов, он должен стать эффективной площадкой развития отношений между представителями малого и среднего бизнеса приграничных территорий Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян.

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