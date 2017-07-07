Министру спорта Красноярского края Алексееву грозит уголовное наказание

Источник: AP 2017

Сергею Алексееву, министру спорта Красноярского края, пригрозили уголовным наказанием за отказ от помощи в расследовании, связанного со скандалами в СФУ, сообщает телеканал «Афонтово».

Напомним, в апреле стало известно, что проректор СФУ Павел Вчерашний включил одного из студентов в список получателей гранта, не имея для того оснований (в вузе действует программа финансовой помощи студентам — тем, кто не сумел поступить на бесплатные места из-за высокого конкурса, но учится хорошо, выдают деньги). Студент получил 150 тысяч рублей и потратил на личные нужды. На пректора завели уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

В ходе расследования выяснилось, что к делу причастен министр спорта. По версии следствия, именно он попросил проректора включить студента в список грантополучателей. У следователей есть запись разговора, который, предположительно, вели Павел Вчерашний и Сергей Алексеев о распределении грантовых денег. Теперь нужно определить личностей на записи разговора, а для этого необходимо провести фоноскопическую экспертизу. Алексеев и Вчерашний должны предоставить «образцы голосов». Проректор условие выполнил, а вот министр отказался. Руководитель следственного комитета считает, что таким образом он препятствует следствию.