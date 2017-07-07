Министру спорта Красноярского края Алексееву грозит уголовное наказание
Он оказался замешан в крупном уголовном деле, в котором фигурирует проректор СФУ.
Он оказался замешан в крупном уголовном деле, в котором фигурирует проректор СФУ.
Сергею Алексееву, министру спорта Красноярского края, пригрозили уголовным наказанием за отказ от помощи в расследовании, связанного со скандалами в СФУ, сообщает телеканал «Афонтово».
Напомним, в апреле стало известно, что проректор СФУ Павел Вчерашний включил одного из студентов в список получателей гранта, не имея для того оснований (в вузе действует программа финансовой помощи студентам — тем, кто не сумел поступить на бесплатные места
В ходе расследования выяснилось, что к делу причастен министр спорта. По версии следствия, именно он попросил проректора включить студента в список грантополучателей. У следователей есть запись разговора, который, предположительно, вели Павел Вчерашний и Сергей Алексеев о распределении грантовых денег. Теперь нужно определить личностей на записи разговора, а для этого необходимо провести фоноскопическую экспертизу. Алексеев и Вчерашний должны предоставить «образцы голосов». Проректор условие выполнил, а вот министр отказался. Руководитель следственного комитета считает, что таким образом он препятствует следствию.
Как сообщает портал «НГС», министра и проректора связывает давняя дружба. За отказ в помощи следствию Алексееву грозит штраф в 40 тысяч рублей или арест на 3 месяца. Об этом следователи уже предупредили главу краевого правительства Виктора Томенко.