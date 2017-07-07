Москва продолжает заниматься демографией Дальнего Востока
На базе Общественной палаты РФ могут быть созданы рабочие группы по реализации отдельных мероприятий Концепции.
На базе Общественной палаты РФ могут быть созданы рабочие группы по реализации отдельных мероприятий Концепции.
На базе Общественной палаты РФ могут быть созданы рабочие группы по реализации отдельных мероприятий Концепции демографической политики Дальнего Востока: такое предложение внес председатель Общественного совета при минвостокразвития Сергей Габестро во время круглого стола по обсуждению документа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
— Результатом обсуждения концепции на площадке Общественной палаты может стать формирование совместно с Общественным советом минвостокразвития России рабочих групп по конкретным направлениям демографической политики в дальневосточном регионе. Они будут выполнять роль проектного офиса, — заявил Габестро.
В рамках рабочих групп будут обсуждаться конкретные планы регионов и федеральных органов власти по реализации того или иного направления демографической политики:
— По каждому направлению должны быть назначены конкретные ответственные, чтобы четко понимать, какая работа, в какие сроки и кем должна быть проделана, чтобы достичь тех результатов, которые заявлены в концепции, — подчеркнул глава Общественного совета.
При этом, по словам Сергея Габестро, кандидатуры на роль руководителей рабочих групп должна предложить Общественная палата РФ:
— Руководство таких рабочих групп можно отдать Общественной палате, чтобы их работа была
Напомним, концепция демографического развития Дальнего Востока содержит меры по поддержке рождаемости, поддержке из федерального центра региональных программ материнского капитала. В нем предусмотрены новые налоговые льготы и пособия для многодетных семей, меры по снижению смертности, работа с молодежью, а также стимулирование миграции в ДФО, в том числе соотечественников, переезжающих
— В ближайшие три года заработают региональные программы опережающего демографического развития, подготовленные с учетом специфики каждого региона. Уже к концу 2018 года мы сможем сократить миграционный отток в 3 раза, в том числе за счет создания новых рабочих мест, — заявил глава минвостокразвития Александр Галушка.