Омская мэрия через суд потребовала 150 тысяч от общества пчеловодов

Департамент имущественных отношений обратился в Арбитражный суд Омской области с иском. Ответчиком выступает «Областное общество пчеловодов». Мэрия требует взыскать с пчеловодов 157 486 тысяч рулей по причине неисполнения обязательств по договорам аренды. Судя по всему, общество задолжало крупную сумму за аренду муниципального помещения.

Общество расположено по адресу: улица Булатова, 39. Это кирпичный особняк С. М. Иванова, здание с 2014 года является охраняемым объектов культурного наследия. В нем находятся фирмы «Русский мед» и «Омский мед», совладельцем которых является Сергей Герасимов.