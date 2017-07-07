Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Защитник отца «пьяного» мальчика рассказал новые подробности дела
В России запускают новую жилищную программу
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
После скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с ТрампомНи в РФ, ни в США не ожидают прорыва от встречи Путина и Трампа на саммите G20. Но для Кремля эта встреча важна
Тяжелая жизнь Крыма: наличные, суровая российская реальность -СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Сеть обсуждает романтичное фото 37-летней Семенович и Воробьева
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
Гагарина показала фигуру в купальнике - СМИ
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
8ДТП в Баварии
08:02 (мск), источник: Om1.ru

Омская мэрия через суд потребовала 150 тысяч от общества пчеловодов

Общество задолжало за аренду помещения крупную сумму.

Департамент имущественных отношений обратился в Арбитражный суд Омской области с иском. Ответчиком выступает «Областное общество пчеловодов». Мэрия требует взыскать с пчеловодов 157 486 тысяч рулей по причине неисполнения обязательств по договорам аренды. Судя по всему, общество задолжало крупную сумму за аренду муниципального помещения.

Общество расположено по адресу: улица Булатова, 39. Это кирпичный особняк С. М. Иванова, здание с 2014 года является охраняемым объектов культурного наследия. В нем находятся фирмы «Русский мед» и «Омский мед», совладельцем которых является Сергей Герасимов.

Отметим, Министерство культуры Омска также предъявляло претензии пчеловодам. В конце 2016 года после проверки выяснилось, что арендатор не выполнял свои обязательства по сохранению культурного памятника. Тогда Минкульт обязал провести ремонт внутри здания, привести в порядок фасад и оконные переплеты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омске судят парочку, скормившую свиньям одинокого фермера
CNN сообщил о рекомендациях Трампу перед встречей с Путиным
Госдеп: США дорожат отношениями с Украиной и не откажутся от них
В Гамбурге полиция вновь применила водометы против протестующих
Китайский авианосец впервые вошел в воды Гонконга
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Пять человек погибли в результате ДТП в Башкирии
СМИ: Microsoft уволит нескольких тысяч сотрудников
Спорт
Хуже Албании: что значит для России место в рейтинге ФИФА В четверг ФИФА обнародовала июльский вариант своего рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на одну строчку — с 63-го места на 62-е
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь