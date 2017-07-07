Омская мэрия через суд потребовала 150 тысяч от общества пчеловодов
Общество задолжало за аренду помещения крупную сумму.
Общество задолжало за аренду помещения крупную сумму.
Департамент имущественных отношений обратился в Арбитражный суд Омской области с иском. Ответчиком выступает «Областное общество пчеловодов». Мэрия требует взыскать с пчеловодов 157 486 тысяч рулей по причине неисполнения обязательств по договорам аренды. Судя по всему, общество задолжало крупную сумму за аренду муниципального помещения.
Общество расположено по адресу: улица Булатова, 39. Это кирпичный особняк С. М. Иванова, здание с 2014 года является охраняемым объектов культурного наследия. В нем находятся фирмы «Русский мед» и «Омский мед», совладельцем которых является Сергей Герасимов.
Отметим, Министерство культуры Омска также предъявляло претензии пчеловодам. В конце 2016 года после проверки выяснилось, что арендатор не выполнял свои обязательства по сохранению культурного памятника. Тогда Минкульт обязал провести ремонт внутри здания, привести в порядок фасад и оконные переплеты.