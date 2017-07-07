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06:57 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Китайский авианосец «Ляонин» впервые вошел в воды Гонконга

Авианосец «Ляонин» совершил свой первый поход за пределы материкового Китая и прибыл в Гонконг, где примет участие в мероприятиях в честь 20-летия передачи Британией Гонконга Китайской Народной Республике.

Источник: AFP 2017

В самом Гонконге, где в последние годы серьезно обострилась политическая ситуация, прибытие авианосца, который сопровождают еще три военных корабля, рассматривают как демонстрацию силы со стороны Пекина.

На днях в Гонконге побывал президент КНР Си Цзиньпин, который в очередной раз заявил о неприемлемости каких-либо действий, направленных на обособление Гонконга.

Китайская Народная освободительная армия находилась в Гонконге с самого момента перехода под юрисдикцию КНР в 1997 году, однако ее присутствие в городе не ощущалось. Военнослужащие крайне редко появлялись на улицах в форме.

Как передает корреспондент Би-би-си, появление «Ляонина» в Гонконге можно считать беспрецедентным шагом центральных властей, озабоченных протестными настроениями в бывшей британской колонии.

Но 300-метровый авианосец привлек также и большой интерес со стороны местных жителей, которые могут посещать его с экскурсиями в течение пяти дней.

«Ляонин» — это модернизированный авианосец, построенный в Советском Союзе в конце 80-х годов.

Сначала он назывался «Ригой», затем с распадом СССР корабль отошел Украине под именем «Варяг», а в 1995 году был продан КНР за 25 млн долларов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
4
А Б
Надо полагать, что власти Китая найдут приемлемое решение проблемы Гонконга и не допустят его юридического отделения от страны и без применения военной силы. Как показывает история, насильственное удержание территорий силой редко заканчивалось для удерживающей стороны победой.
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Иван Петров
Почти что Ленин.
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Алексей Петров
Согласен, а вот украина не понимает этого в отношении ДНР и ЛНР, правда ведь? ))
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