Китайский авианосец «Ляонин» впервые вошел в воды Гонконга

Источник: AFP 2017

В самом Гонконге, где в последние годы серьезно обострилась политическая ситуация, прибытие авианосца, который сопровождают еще три военных корабля, рассматривают как демонстрацию силы со стороны Пекина.

На днях в Гонконге побывал президент КНР Си Цзиньпин, который в очередной раз заявил о неприемлемости каких-либо действий, направленных на обособление Гонконга.

Китайская Народная освободительная армия находилась в Гонконге с самого момента перехода под юрисдикцию КНР в 1997 году, однако ее присутствие в городе не ощущалось. Военнослужащие крайне редко появлялись на улицах в форме.

Как передает корреспондент Би-би-си, появление «Ляонина» в Гонконге можно считать беспрецедентным шагом центральных властей, озабоченных протестными настроениями в бывшей британской колонии.

Но 300-метровый авианосец привлек также и большой интерес со стороны местных жителей, которые могут посещать его с экскурсиями в течение пяти дней.

«Ляонин» — это модернизированный авианосец, построенный в Советском Союзе в конце 80-х годов.

Сначала он назывался «Ригой», затем с распадом СССР корабль отошел Украине под именем «Варяг», а в 1995 году был продан КНР за 25 млн долларов.