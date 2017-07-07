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07:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

С. Левченко поручил разобраться с отключениями горячей воды в Байкальске

Выяснить причины постоянных летних отключений горячей воды в Байкальске поручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко заместителю председателя регионального правительства Руслану Болотову.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 7 июля 2017 года пресс-служба правительства области, основанием для этого послужили жалобы горожан. Глава региона также отметил, что многочисленные коммунальные проблемы не решаются в Байкальске годами, что и во всем Слюдянском районе люди недовольны работой местных властей.

В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области сообщили, что горячее водоснабжение в Байкальске прекращено местными властями с 25 мая 2017 года в связи с окончанием отопительного периода и выводом оборудования ТЭЦ в плановый ремонт. Учитывая имеющийся дефицит топлива у теплоснабжающей организации, обслуживающей ТЭЦ Байкальска (ООО «Теплоснабжение»), который составляет около 30 тыс. тонн в год, министерство за счет средств областного бюджета своевременно формирует необходимый запас топлива на этом теплоисточнике. С 2014 по 2017 год сумма затрат областного бюджета на эти цели составила 348,6 млн рублей. (2014 г. — 39,9 млн руб., 2015 г. — 129,9 млн руб., 2016 г. — 128,9 млн руб., 2017 г. — 50 млн руб.).

На ремонтные работы по подготовке к отопительным периодам Байкальскому городскому поселению было выделено из федерального бюджета в 2014 — 2015 гг. 152 млн рублей, из областного бюджета в период с 2014 по 2017 гг. — 109,8 млн рублей. Общий объем финансирования на подготовку к осенне-зимним периодам, в том числе на формирование запасов топлива в 2014 — 2017 годах составил 610,3 млн рублей.

После закрытия БЦБК из-за работы без утвержденного тарифа с июня по декабрь 2014 года у ООО «Теплоснабжение» сформировалась задолженность за поставленное топливо в 72,3 млн рублей. В соответствии с решением арбитражного суда Иркутской области от 7 июня 2017 года на счета ООО Теплоснабжение наложен арест. Потребность в топливе Байкальской ТЭЦ для работы в летний период составляет 12 тыс. тонн.

«Котельная передана муниципалитету, который обязан обеспечивать жителей теплом и горячей водой. Областные власти из года в год вынуждены дополнительно финансировать ремонты котельной, выделять средства на закупку угля, поставлять топливо из аварийно-технического запаса. Но ситуация повторяется и жители вынужденно страдают. Это прямые обязанности местных властей, которые не исполняются, — сказал Сергей Левченко. — В Слюдянке извечные трудности с вывозом мусора, а городские власти только разводят руками и констатируют факты. Есть серьезные проблемы с муниципальными дорогами, которые не видели ремонта десятки лет. Попробуйте доехать до Новоснежной или до теплых озер. О каком развитии туризма можно говорить с таким отношением к людям? В решении этих вопросов власти Слюдянского района работают неэффективно».

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